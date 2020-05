Slovensko sa pomaly vracia do normálu: Veľký PREHĽAD uvoľňovania opatrení! Otvoria sa kiná aj školy

BRATISLAVA - Slovensko sa pomaly vracia späť do normálneho režimu. Premiér Igor Matovič včera spolu s ministrami a odorníkmi informoval, že od stredy vstúpime do poslednej fázy uvoľňovania. Ide o pomerne radikálne zmeny. Po týždňoch obmedzení a opatrení sa otvoria kiná, divadlá, obchodné centrá, základné školy aj škôlky.

Od stredy 20. mája nastane štvrtá fáza uvoľňovania opatrení v čase koronakrízy. Otvoriť budú môcť kiná, divadlá (s počtom ľudí do 100), tiež budú môcť otvoriť obchodné centrá bez detských kútikov, vnútorné plavárne a športoviská len pre športové kluby. Otvorené budú aj vonkajšie športoviská či reštaurácie s verejným stravovaním v interiéri. Premiér Igor Matovič o tom informoval včera po rokovaní vlády a stretnutí s odborníkmi.

Odvážne uvoľňovanie

Prevádzky budú musieť dodržiavať prísne hygienické podmienky, ktoré platili aj doteraz. Predseda vlády zdôraznil, že ide o odvážne uvoľňovanie, ale zodpovednosť podľa neho prináša výsledky. K novej fáze uvoľňovania podľa Matoviča môže dôjsť vďaka priaznivým číslam v súvislosti s počtom nakazených novým koronavírusom. „Na Slovensku voľne prípad, ktorý by sme nemali pod kontrolou, za posledné dva dni zachytený nebol,“ dodal Matovič. Hlavný hygienik SR Ján Mikas priblížil, že sa pracuje na aktualizácii opatrení, aby mohli byť v stredu zverejnené.

ZOZNAM opatrení platných od 20. mája

Kiní, divadlá a iné hromadné podujatia

Od stredy sa už môžu otvoriť kiná, divadlá a iné hromadné podujatia do 100 ľudí. Výnimkou sú schôdze zo zákona ako napríklad valné zhromaždenia či snemy, kde nebude počet ľudí limitovaný. Matovič uviedol, že tento rok nepredpokladá, že budú možné hromadné podujatia, kde bude viac ako tisíc ľudí. „Nikto nepredpokladá, že hromadné podujatia s viac ako tisíc osobami sa budú tento rok konať,“ povedal premiér s tým, že o tom bola na konzíliu veľmi plodná debata.

Obchodné centrá a ďalšie prevádzky

Po dlhých týždňoch sa otvoria aj obchodné centrá s výnimkou detských kútikov. Všetky otvorené prevádzky, vrátane tých v obchodných centrách, budú môcť mať vo svojich priestoroch viac zákazníkov – doteraz to bol jeden zákazník na 25 m2, po novom to bude jeden zákazník na 15 m2.

Sanitárny deň v nedeľu pre prevádzky zostáva zachovaný, rovnako ako aj vyhradený nákupný čas pre seniorov od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 11:00 v potravinách a drogériách .

Stravovanie aj vo vnútri reštaurácie

Stravovanie už bude možné aj vo vnútri prevádzok vrátane hotelových reštaurácií či penziónov. Majitelia však budú musieť dodržiavať rovnaké prísne hygienické opatrenia, ako na vonkajších terasách. Pri stole budú môcť sedieť len dvaja ľudía alebo rodina s deťmi, medzi stolmi bude musieť byť dodržaná vzdialenosť dva metre. Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania bude možné predĺžiť do 22:00.

Rúška budú v exteriéri dobrovoľné

Nosenie rúška bude aj naďalej povinné v interiéroch. V exteriéri však nebude potrebné nosiť rúško, resp. bude to na dobrovoľnej báze, pokiaľ ste od cudzej osoby, resp. od osôb mimo spoločnej domácnosti, ďalej ako 5 metrov.

Hranice (od štvrtka 21. mája)

Povinnosť karantény (štátnej, domácej) alebo predloženia negatívneho testu sa po novom nebudú týkať ani osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí vycestujú do Maďarska, Poľska, Českej republiky, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Švajčiarska a Nemecka s tým, že je potrebné sa na územie SR vrátiť do 24 hodín. Pred odchodom zo SR bude potrebné vyplniť formulár o čase opustenia územia, ktorý potvrdí na hraniciach príslušník policajného zboru.

Športoviská

Organizované športové kluby môžu využívať vnútorné športoviská aj plavárne. Pre ostatnú verejnosť nebudú otvorené ani fitnesscentrá. Vonkajšie športoviská budú otvorené všetky pre verejnosť, zostáva ale podmienka bez šatní. Vnútorné plavárne a športoviská môžu otvoriť len pre športové kluby. Vonkajšie športoviská budú môcť fungovať bez ohľadu na druh športu, no bez použitia šatní a prítomnosti obecenstva, toalety budú sprístupnené.

Ďalšie opatrenia

Otvoriť budú môcť aj tetovacie štúdiá a tiež prevádzky poskytujúce nastreľovanie náušníc, piercing, permanentný make-up. Bude možné otvoriť vnútorné priestory turistických atrakcií okrem vnútorných priestorov ZOO a botanických záhrad.

Otvorené budú aj základné školy a škôlky

Zriaďovatelia budú môcť od 1. júna 2020 otvoriť materské školy a prvých päť ročníkov základných škôl, ako aj školské kluby detí, bude to na dobrovoľnej báze. Či a v akom režime zriaďovatelia školy otvoria, bude záležať od miestnych podmienok (t. j. vývoja šírenia koronavírusu), ale aj personálnych, materiálnych a priestorových možností škôl. Zriaďovatelia majú dva týždne na to, aby zabezpečili spôsob a termín na vyjadrenie sa rodičov a zistili tak záujem o návrat ich detí do škôl. V školách a škôlkach musia byť dodržané prísne hygienické opatrenia.

Vzhľadom na kapacitné možnosti budú do materských škôl prednostne umiestňované deti rodičov v prvej línii, t.j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, ale aj deti pedagogických pracovníkov. Minister školstva Branislav Gröhling by privítal, ak by do skupiny prednostne prijímaných detí patrili aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti, ktoré od septembra nastupujú na plnenie povinnej školske

Základné opatrenia pre materské školy

Rezort odporúča, aby prevádzka materskej školy bola zabezpečená tak, aby zákonní zástupcovia dieťaťa mohli dieťa odovzdať do materskej školy pred začiatkom svojej pracovnej doby a prebrať dieťa z materskej školy po jej skončení.

Základné odporúčania:

- Deti navštevujúce materskú školu rozdelí riaditeľ materskej školy na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.

- Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľ materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny. Odporúčame, aby k zmene prišlo až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu detí (napr. skupina A sa v stredu zmenší na 4 deti, skupina B na 5 detí, v pondelok - nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja).

- Zamestnanci materských škôl podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.

Základné opatrenia pre základné školy

Žiaci, ktorí zostanú doma a tí z vyšších ročníkov, teda žiaci 6. – 9. ročníkov ZŠ, sa budú naďalej vzdelávať dištančne.

Základné odporúčania:

- Žiakov školy rozdelí riaditeľ základnej školy na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.

- Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľ ZŠ 1 – 5 zváži v prípade nízkych počtov žiakov zmenu skupiny. Odporúčame, aby k zmene prišlo až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu žiakov (napr. skupina A sa v stredu zmenší na 7 žiakov, skupina B na 5 žiakov, v pondelok - nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja).

- Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností je nevyhnutné prispôsobiť zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.

- Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.

- Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno – vzdelávacom procese.

- V prípade väčších škôl, a teda aj väčšieho počtu skupín, odporúčame rozdeliť nástup do ZŠ 1 – 5 na niekoľko časových úsekov napr. od 7:30 hod do 8:30 hod v 10 min. intervaloch.

Zmeny nastanú aj v zdravotníctve

Zmeny nastanú aj v zdravotníctve. Ruší sa podmienka 14-dňovej karantény pred plánovanými operačnými výkonmi. Testovanie na koronavírus pred plánovanou operáciou bude len u rizikových pacientov, po indikácii lekárom. Predoperačné vyšetrenia opäť realizujú všeobecní lekári či internisti.

„Hlavní odborníci na jednotlivé lekárske odbory vydajú svoje usmernenia a ja na základe nich vydám príkaz ministra. Dnešným dňom by sme boli radi, aby sa systém prípravy pacienta i plánovaných operácií vrátil do obdobia pred pandémiou. Jedinou novinkou bude to, že sa v prípade potreby u rizikových pacientov zváži test na COVID-19,“ spresnil minister.

Spustenie estetických zákrokov a zákrokov, ktoré znesú odklad, očakávajú odborníci na jeseň. Pechan poznamenal, že všetky doteraz odložené operácie sa nebudú dať dohnať za jún. Ak Slovensko výrazne nezasiahne druhá vlna pandémie nového koronavírusu, očakáva, že všetky "resty" z hľadiska operácií budú do konca roka vyriešené.