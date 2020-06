Matovič už má toho dosť, tvrdý odkaz predstaviteľom SMK: Takto sa so mnou nikto baviť nebude!

Matovič poukázal na to, že k tejto záležitosti došlo v utorok (2. 6.) na podujatí s názvom Minulosť sme nepísali, budúcnosť je v našich rukách. Cieľom stretnutia, konajúceho sa v období 100. výročia Trianonu, bolo vyjadriť rešpekt k najväčšej národnostnej menšine v SR a snahu nevracať sa ku konfliktom v minulosti, ale, naopak, rozvíjať súčasné dobré a priateľské vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom.

Memorandum od členov SMK ani nečítal

"Mrzí ma, že niekto to chcel zneužiť, aby v snahe o vlastnú prezentáciu opäť rozdúchaval národnostné vášne a vracal pomery na Slovensku o tridsať rokov dozadu," uviedol premiér. Povedal, že samotné memorandum, ktoré mu odovzdali členovia SMK, si ani nečítal. "Stačil mi spôsob, akým mi ho chceli doručiť. Je to, akoby ste vy podali ruku a miesto jej prijatia vám na ňu napľujú," povedal Matovič. "Takto sa so mnou ani so Slovákmi nikto baviť nebude," upozornil. Priznal, že incident bude mať dosah aj na vzťahy medzi OĽaNO a SMK. "Zariadime sa," skonštatoval bez ďalších konkrétností.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Štátotvorným národom sú Slováci

Ku kauze sa vyjadril aj podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár. Ostro kritizoval myšlienku Zsolta Simona z Maďarského fóra, ktorý v danej veci odporúča vláde zmeniť preambulu Ústavy SR a nahradiť spojenie „My, národ slovenský“ za „My, občania Slovenskej republiky“. Blanár zdôrazňuje, že pre neho i pre stranu Smer-SD je neprijateľné, ak niekto chce zneužívať 100. výročie Trianonu na potláčanie štátotvorného národa v ústave. "Slovenská republika je Slovenskou republikou aj preto, že štátotvorným národom sú Slováci a z toho úplne prirodzene logicky vyplýva aj názov nášho štátu," zdôraznil Blanár.