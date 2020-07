KORONAVÍRUS Babiš a dovolenky: Českému národu vodu káže a víno pije, FOTO z Jadranu

Babišove slová už vnímajú Česi ako povinnú jazdu a jeho odporúčania o dovolenkovaní doma a krásach Českej republiky už pozná väčšina tamojších občanov. Tiež im povedal, aby peniaze zbytočne neinvestovali v zahraničí a radšej sa sústredili na rekreáciu doma. Jeho blízki však tieto odporúčania očividne neberú až tak vážne a svoje voľné dni už trávia pri mori, ako napríklad jeho manželka Monika. Tá na sociálnej sieti už zverejnila fotografiu, pri ktorej hashtagy určujú pobyt v niektorom z chorvátskych prímorských letovísk.

Zdroj: Instagram.com/monikababisova

"Ja stále hovorím, míňajme peniaze doma, dovolenkuje v Česku," spomínal premiér Babiš začiatkom júla z třeboňských lázní. Zatiaľ sa však jeho žena podľa servera seznamzpravy.cz nachádza v Chorvátsku spolu so synom. To však nie je všetko a dovolenku v zahraničí plánuje aj sám premiér Babiš - na Kréte.

"Hotel sme mali už zaplatený rok dopredu, tak idem. Peniaze ale budem míňať hlavne v Česku. Dvakrát v lázních Třeboň a raz v Mariánskych Lázních," bránil sa Babiš. Okrem toho sa za hranice chystajú aj ostatní českí vládni politici. Napríklad minister zdravotníctva Adam Vojtěch plánuje prázdniny stráviť síce najmä v Česku, no na pár dní by sa chcel dostať aj do Rakúska. Minister zahraničných vecí Tomáš Petříček sa chce dokonca vybrať na Slovensko.