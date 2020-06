Pýtajte sa: Minister práce Milan Krajniak JE ONLINE

Vaša otázka bola odoslaná! Ďakujeme.

Online rozhovor

15:23 - otázka od: Jana Bednárová Vážený pán minister, ja mám otázku z trošku iného súdka. Ale tiež sa týka zamestnanosti. Je možné, že ústrediu SP trvá viac ako 3 mesiace vydanie tlačiva A1 pre prácu v zahraničí? Je to ako boj s veternými mlynmi. Nedobytná pevnosť, neustále telefonovanie, doprošovanie sa. Už som si chcela aj u Vás zabookovať termín, ohľadom tejto problematiky, ale je mi jasné, že v súčasnej dobe máte iné problémy. Ale bohužiaľ je to dlhoročný boj a zamestnávateľ je vždy na konci. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, chcel by som vás všetkých pozdraviť a želám vám všetkým pekný deň. Pani Bednárová, o probléme viem, minulý týždeň sme ho práve riešili. Dúfam, že čoskoro to pôjde rýchlejšie a od budúceho roka by to malo ísť elektronicky. Verím, že to bude rýchlo vyriešené.

15:24 - otázka od: Jozef Dobrý deň, ako sa budú valorizovat dôchodky už schválené? Samozrejme chcem vedieť všetky druhy dôchodkov, urazovych rent, sirotských dôchodkov, vdovskych, poprosím konkrétne, ten a ten o toľko % Ďakujem Dobrý deň pán Jozef, v tejto chvíli Vám to ešte neviem povedať. Jasnejšie to bude až na jeseň.

15:25 - otázka od: via Pan Krajnak chcem Vam iba vyjadrit sympatie a pokladam Vasu stranu za kompaktnu a myslim ze konecne sa zacinaju diat spravne rozhodnufia v ramci socialnej politiky. Drzim palce a aj ked nebude mozne uplne vsetko realizo at o co sa snazite kvoli virusu aj tak mate dobre smerovanie a vidim snahu pomoct urobit poriadok na Slivensku. Pozdravujem a verim ze sa Vam vela toho podari zlepsit. Len drzte spilu aby vlada vydrzala cele volebne obdobie. Ďakujem Via. Veľmi si vážim podporu a sympatie. Pekný deň Vám prajem a všetko dobré.

15:26 - otázka od: Erika Pán Krajniak, nemám otázku. Iba Vám želám, aby ste za tie 4 roky urobili zo Slovenska oveľa lepšie miesto. Ďakujem Erika veľmi pekne za podporu.

15:30 - otázka od: Patrik pokiaľ mi CK nechce vrátiť peniaze za zájazd ale mám nárok čo by som mal robiť? Dobrý deň Patrik. Napíšte, prosím, na ministerstvo hospodárstva pánovi štátnemu tajomníkovi Oravcovi. Tento projekt mal na starosti práve on. Ako ho poznám, urobí určite všetko pre to, aby Vám pomohol.

15:30 - otázka od: Jovan Milosavljevic Od oktobra 2017 do dnes 8.6.2020 nemam vypočitany dôchodok. Prosím o pomoc, v sociálnej poisťovni sa nedá nič vybavit. Mam 35 rokov odpracovaných a v sociálnej poisťovni mi samovoľne ubrali 5 rokov. Čo mám robiť.?? Zdravím. Napíšte mi prosím na minister@praca.gov.sk, opýtam sa na to.

15:31 - otázka od: Dušan Bude odchod do dochodku automaticky po odpracovanych 41 rokoch? Dobrý deň. Uvažujeme o takom riešení, že by mal každý občan nárok na individuálny strop odchodu do dôchodku. 41 rokov odpracovaných je jednou za možností.

15:33 - otázka od: Jana Poláčeková Dobrý deň pán minister,moja otázka sa týka zákona o náhradnom výživnom.Moje deti ktorým bolo schválené náhradné výživné, nakoľko ich otec neprispieval 12 rokov momentálne zostali bez príjmu.Ich otec zomrel 12.4.2020 výživné im bolo zastavené, sirotské je vo vybavovaní,ak nebude splnená podmienka 15 rokov možno žiadne nebude.Dåvka v hmotnej núdzi-nemajú nárok som SZČO.Nemyslîte že v zákone sa zabudlo na takéto deti? Je to v poriadku ak zo sumy 130 eur im štát zaplatí minimálne výživné,v prípade ak nesplnia nárok na sirotské? Čo mám robiť ako matka samoživiteľka? Jana Poláčeková,kpt.Nálepku 112,Svit 05942 Dobrý deň pani Poláčeková. Napíšte mi prosím na moju mailovú adresu minister@praca.gov.sk a skúsim zistiť, ako Vám vieme pomôcť.

15:34 - otázka od: Alena Dobrý deň pán minister, prosím bude sa ešte predlžovať podpora v nezamestnanosti? Nevidím reálne že si prácu v tejto dobe nájdem, zatiaľ sa mi to nedarí. Dobrý deň pani Alena. Minimálne po dobu mimoriadnej situácie sa bude podpora predlžovať.

15:37 - otázka od: Jaro Nedali by sa obmedzit cudzinci v našich fabrikach? Mnohi pracu lajdaju a my domaci za nich musime dorabať. Nie je to fer. Zdravím Vás Jaro. Toto je vec, ktorá ma už roky štve. A preto urobím maximum, aby sme toto zatrhli. Som ministrom slovenskej vlády a pomáham slovenským občanom. Chápem cudzincov z krajín mimo EÚ, že si chcú na Slovensku zarobiť. Ale mojou úlohou je riešiť zamestnanosť slovenských občanov a nie riešiť nezamestnanosť v Srbsku alebo na Ukrajine.

15:38 - otázka od: Tomáš Hulák Zdravím p. KRAJNIAK, chcem sa Vas spytat aké číslo pomoci má vyuzit manželka, ked pracuje ako SZČO a robi analyzy a merania ako dodavatel pre automobilovy priemysel? Dakujem Dobrý deň Tomáš. Odporúčam opatrenie číslo 2.

15:39 - otázka od: Eduard Ešte stále chcete dosiahnuť exekučnú amnestiu? Či ste zabudli na svoje sľuby? Dobrý deň Eduard. Počas korona krízy sme obmedzili možnosť dražieb nehnuteľností. A v septembri pôjde do parlamentu návrh zákona o exekučnej amnestii.

15:41 - otázka od: tomas Dobry den,pan minister,rad by som vam polozil otazku,ci uz konecne aspon s nastupom novej vlady sa zacne riesit otazka,ochrana pracovnych miest pre slov.obcanov,pretoze posledne roky,je az neuveritelne,ako srbske a hlavne ukrajinske agentury,zaplavuju hlavne automobilovy priemysel,minuleho roku VOLKSWAGEN Bratislava presiel zo 4zmennej prevadzky na 3zmennu automaticky doslo k prepustaniu ,no vacsinou boli prepusteni slovaci ,v tomto tazkom obdobi kde vela mojich znamych nema pracu su stale v zavodoch pracovnici z ukrajiny a srbska,som si na 100percent isty ak by som ja pracoval v tychto krajinach ako cudzinec,ak by sa prepustalo tam,ideme ako prvy ...nehovoriac o tom ze sa stale dvihaju normy a ked ziadame adakvatne zvysenie platu,odpoved znie ukrajinci a srbi tieto zvysene normy davaju a bez stazovania!!Ak chcem nadcas nieco zarobit pre rodinu povedia mi ze uz je nadcas obsadeny ukrajincom,vsetci ale vieme,ze personalne slubilo ukrajinskym agenturam mnozstvo nadcasov ako kompenzaciu za to ze su lacnejsi ako mi,a tymto sa to vyrovna,vela z nich taha denne 16h a aj viac!!Tato otazka je kladena iba vam a dufam ze ostane sukromna ,za prve sa bojim ze by ma vyhodili,za druhe sa bojim ukrajinskych agentur...dakujem za odpoved Dobrý deň Tomáš, ako som odpovedal už vyššie, máte na 100% pravdu, riešim to, je to moja priorita a rovnako aj riešenie otázky pracovných agentúr (ADZ).

15:43 - otázka od: michaela Dobry den, co mozem robit (kam sa obratit) ked sme ani oo troch tyzdnoch od odoslania vykazu k opatreniu 1 ani 2 nedostali peniaze? Dohody davno podpisane este v aprily, pani na urade v BA total neochotna, kopec ludi caka peniaze za april a stale nic. Malo to trvat par dni, uz su to 3 tyzdne a platby ziadne... Dobrý deň Michaela, žiaľ niektorí ľudia v menežmente bratislavského úradu práce to nezvládajú, za čo sa ospravedlňujem. Pracovníci úradov práce z celého Slovenska pomáhajú vybavovať aj žiadosti z Bratislavy, ľudia väčšinou veľmi oceňujú ich prístup. Čo sa týka vášho konkrétneho prípadu, napíšte mi na minister@praca.gov.sk. Zistím, aká je situácia.

15:47 - otázka od: Renáta Dobrý deň, mám na Vás jednu otázku, prečo sa nejaké veľké firmy neotvárajú na východe SK, ale všetko len pri Bratislave. Ja som z okresu Sobrance a poviem rovno je tu bieda a veľká nezamestnanosť...Pripadáme si tu už ako na Ukrajine nie ako na SK. Rodiny sa rozpadávajú, lebo ľudia sú nútení odísť do zahraničia, aby uživili svoje rodiny. Neviem či si to náš štát uvedomuje, že každý kto pracuje v cudzine pracuje na cudzích ľudí. Všetky odvody idú tam. Nebolo by lepšie, keby tu ľudia mali prácu a odvody by išli do nášho štátu? Ďakujem Dobrý deň Renáta, veľmi dobre poznám situáciu v Sobranciach. Rád by som Vám sľúbil, že sa nám podarí aj vo Vašom okrese priviesť nejakú veľkú firmu, ale nechcem Vám klamať. Teraz v čase koronakrízy to bude veľmi ťažké. Skôr sa budeme snažiť pomôcť firmám v Michalovciach, aby mohli prípadne rozšíriť výrobu a zamestnať aj ľudí zo Sobraniec. Pekný deň želám.

15:50 - otázka od: Jana Prosím, viem, že nie je najlepšia situácia, ale budete riešiť tie nájomné byty? Veľmi by to ľuďom pomohlo. Z tých nízkych platov je ťažké kúpiť si vlastné bývanie... A chcete stavať iba v Bratislave alebo aj inde na Slovensku? Prosím nezabudnite na nás z regiónov. Ďakujem za odpoveď. Milá Jana, veľmi ma teší, že program výstavby nájomných bytov, ktoré budú prenajímané za nižšie ceny ako sú trhové, má podporu nielen hnutia SME RODINA, ale aj pána premiéra a pána ministra financií. Aj minulý týždeň sme mali k tomu rokovanie, prezradiť Vám môžem, že by malo ísť o byty v každom VÚC Slovenska. Samozrejme budú sa stavať podľa dopytu, kde ich budú ľudia potrebovať.

15:52 - otázka od: Martina Pan minister, nemyslite si , ze by bolo férové ked deti nechodili do skoly, aby im v tom case boli preplatene obedy teda rodičom , predsa len mali zvýšené výdavky na stravu ? Dobrý deň Martina, my sme ponúkli školám a obciam, že ak zabezpečia náhradné stravovanie, obedy, že im to preplatíme. Niekde to využili, ale nemôžeme to preplácať priamo konkrétnym rodičom.

15:53 - otázka od: Marta Dobrý deň, plánujete zvyšovanie rodičovského príspevku či rovnaký príspevok pri narodení dieťaťa bez ohľadu na poradie pôrodu a počet detí? Ak áno, ako to chcete financovať? Dobrý deň Marta, pripravujeme novú politiku na podporu rodín. Momentálne robíme prepočty a na jeseň to predstavíme.

15:54 - otázka od: Alexander Veszpremi Od 19.marca som doma bez príjmu. Prihlásil som sa na úrade práce a čakal na dávky v nezamestnanosti. Po cca 2 mesiacoch došlo vyrozumenie že nemám nárok, chýbalo mi 70 dní. Tak som sa prihlásil na poberanie sociálne dávky kde nemám nárok pýtať si spätne peniaze . Som čašník dostal som výpoveď z dôvodu covid19 .som úplne bez peňazí nemám na stravu ani na cestovanie za účelom hľadať si nové zamestnanie lebo našu reštauráciu ešte neotvorili .Neviem čo mám robiť som úplne bezradný. Viete mi poradiť . S pozdravom Alexander Veszpremi Dobrý deň Alexander, požiadajte na stránke ministerstva práce o tzv. SOS dotáciu (www.pomahameludom.sk, opatrenie c. 5)

15:54 - otázka od: Vlado nemam otazku, vasu pracu sledujem pozorne a mam pocit, ze ste clovek na spravnom mieste, tak len povzbudenie do dalsej prace. Drzim palce a pozdravujem.. Vlado, ďakujem, želám pekný deň.

15:55 - otázka od: Miro 15-teho júna má končiť krízový stav. Budú musieť už všetci žiaci ZŠ späť do školy? A ak nie, budú až do konca júna platiť aj OČR? Ahoj Miro, až do konca júna bude platiť OČR, v prípade ak dieťa nebude v škole. Pekný deň.

15:55 - otázka od: Eva Dobry den pan minister, bude pandemicka OCR pokracovat aj cez prazdniny? Pekný deň Eva, cez prázdniny asi nie.

15:56 - otázka od: Andrea Dobry den, ma nedelny zakaz nedelneho predaja aj iny rozumny dovod okrem ideologickeho? Kedze predavacka je mala cast ludi v nedelu pracujucich/ vid Slovnaft, Kia/ preco nie ste pausalne za zatvorenie vsetkeho? Bude sa upravovat fond pracovneho casu kedze neodpracovana nedela bude tymto ludom chybat a budu si ju musiet nadrobit iny den cez tyzden?dakujem Dobrý deň Andrea, zatiaľ je to ešte v diskusii. Ak, tak to bude v parlamente definitívne riešené až začiatkom jesene.

15:57 - otázka od: Stefan K. Dobry den. Pracujem v gastronomii.. Na paske mam minimalnu mzdu ako vacsina ludi v sukromnom sektore gastronomii . Ostatne bokom ako vacsina ludi gastronomii.. Nie je proti tomu ziadna ochrana. Ked sa mi nepaci mozem ist a u nas sa uz nezamstnam lebo vsetci sa poznaju... Myslim ze to nie je fer. Preco nechodia kontroly ?? Pracujeme nekonecne vela hodin sviatky nedele atd... na vyplatnej paske po tom ani chyru ani slichu.. vsetci sa poznaju socialka hygiena urad prace a davaju si echa o kotrnolach...ved urad prace a socialka musi vediet ze gestronomicke zariadenia su otvorene aj cez sviatky a nedele preco im nie je podozrive ze to nie je a vyplatnych paskach?? Potom pride kroza korona a mozme sa ist past... Ano je to aj moja chyba ale ako som pisal neda sa s tym nic robi al nechcem prist o pracu... Ak Vas ozaj zaujimaju aj obycajni ludia tak Vas prosim spravte s tym daco dakujem Vas volic Stefan K. Dobrý deň Štefan, viem to riešiť, len mi musíte napísať na minister@praca.gov.sk , kam má prísť kontrola :-) .

15:58 - otázka od: Marek Dobry den.. ani netusim, ci to spada pod vas rezort, ale chcel by som sa opytat, ci sa zrusia stravne listky resp. ci sa zavedie moznost vyberu, pre zamestnanca, ci chce hotovost, alebo stravne listky, ktore by mohol pouzit aj inde ako na stravovanie v zmluvnej zavodnej jedalni a nakupovanie v predrazenych bufetoch zmluvneho partnera. Ide o to, ze taketo stravovanie nema konkurenciu a kvalita a cena moze byt a vacsinou je akakolvek. Ako zamestnanec by som prijal moznost volby, lebo teraz sa radsej stravujem za vlastne peniaze inde a z karty mozem minut kredit len v desne predrazenom bufete zmluvnej spolocnosti..dakujem za odpoved.. Marek Ahoj Marek, zamestnanec bude mať na výber "gastráče" alebo hotovosť.

15:58 - otázka od: Viera V Česku majú flexibilný rodičovský príspevok, viete si niečo také predstaviť aj na Slovensku? Dobrý deň Viera, viem si to predstaviť.

15:59 - otázka od: Rasťo Benčík Zdravím pán minister Zaujímalo by ma, ako je to s tým predĺžením poberania podpory o jeden mesiac. Poberám podporu od februára a s poberaním by som mal skončiť v júli. Spĺňam podmienky na to predĺženie, alebo mňa sa to už netýka? Ďakujem za odpoveď a prajem všetko dobré Rasťo Dobrý deň Rasťo, ak bude v lete ešte stále pretrvávať zlá ekonomická situácia, vláda bude uvažovať o ďalšom predĺžení podpory.

16:04 - otázka od: Anna BorgulováPán Pán minister,čítala som,že sa nebude dávať 13.dôchodok vraj dôchodcom majú prispieť deti.Pýtam sa kto prispeje dôchodcom,ktorí deti nemajú-takže tí majú smolu či ako si to mám vysvetliť ? Pokladám to za diskriminačné,to nikoho nenapadlo,že je veľa dôchodcov bezdetných ? Dobrý deň pani Borgulová, nie, na 13.ty dôchodok nebudú prispievať deti. Chceme iba pracujúcim deťom dať možnosť,aby mohli zo svojich odvodov prispieť priamo svojim rodičom na dôchodku. Doteraz všetci prispievajú na dôchodok všetkým. My chceme dať možnosť, aby mamička, ktorá vychovala tri pracujúce deti, mohla mať zvýšený dôchodok, lebo jej tieto tri pracujúce deti priamo prispejú zo svojich odvodov, ktoré aj tak štátu platia. Čiže nikto nebude platiť viac, ale rodičia, ktorí vychovali viac pracujúcich detí, budú môcť mať vyšší dôchodok. Čo sa týka bezdetných dôchodcov, nikto nechce aby mali nižšie dôchodky. Chceme iba oceniť tých, ktorí vychovali viacero pracujúcich detí, ktoré platia dane a odvody. Len pre Vašu informáciu, výchova jedného dieťaťa do 20tich rokov života stojí rodičov z finančného hľadiska 50 000 - 70 000 EUR, v tom je započítaná aj strata prijmu mamičky počas materskej, rodičovskej dovolenky. To všetko má vplyv na zníženie dôchodku. Preto to chceme upraviť.