Poslanci chcú získať trvalú moc nad generálnym prokurátorom, tvrdí Hrabko

"Najhoršie je, že v prípade schválenia novely politici získajú moc nad generálnym prokurátorom, ktorú teraz nemajú," povedal v diskusii na TABLET.TV. Poslanci by totiž podľa Hrabka mali získať možnosť odvolať generálneho prokurátora aj v prípade, keď podľa nich nebude vykonávať funkciu "riadne, čestne, nezávisle a nestranne". Tieto dôvody považuje Hrabko za vágne a podľa neho de facto umožňujú parlamentnej väčšine odvolať budúceho generálneho prokurátora kedykoľvek.

"Takúto silu nad generálnym prokurátorom doteraz politická moc nemala. Bol naozaj nezávislý a týmto stráca všetko, lebo jeho nezávislosť bude posudzovať väčšina v parlamente. Jedná sa pritom o šiesteho najvyššieho ústavného činiteľa," upozornil Hrabko. Ak sa už má novelizovať zákon o prokuratúre, podľa Hrabka je možné prijať z dlhodobého hľadiska užitočnejšie zmeny. "Prečo napríklad nechcú postupovať po vzore ústavných sudcov a zvoliť prezidentke dvoch kandidátov na generálneho prokurátora, z ktorých ona vyberie?" pýta sa.

Opozícia tvrdí, že novela zákona, ktorá umožňuje na post generálneho prokurátora kandidovať aj ľuďom bez prokurátorskej praxe, má vydláždiť cestu do funkcie advokátovi Danielovi Lipšicovi. Hrabko s tým nesúhlasí. "Samozrejme, nemôžem na sto percent vylúčiť, že to bude Daniel Lipšic. Iba si to nemyslím. Inštalovať do funkcie generálneho prokurátora človeka, ktorý je v podmienke... Nepoznám krajinu, ktorá by to urobila. A nemyslím si, že by to Daniel Lipšic prijal, aj keď by ho to lákalo," povedal Hrabko.

Koalícia nie je dohodnutá na konkrétnom mene

Súhlasil by s podpredsedníčkou vlády pre investície a informatizáciu Veronikou Remišovou (Za ľudí), že koalícia nie je dohodnutá na konkrétnom mene. "Ale ani ona nemôže poprieť, že premiér Igor Matovič (OĽaNO) meno Daniela Lipšica opakovane spomínal. A ani to, že podľa Richarda Sulíka (SaS) im leží na stole štyri - päť mien. Ak hovoríme o dohode, dohoda neexistuje, ale kandidáti už tu sú," upozornil.

Pred júnovým snemom mimoparlamentného Progresívneho Slovenska jeho expredseda Michal Truban avizoval, že chce kandidovať opäť. "Vzdanie sa funkcie predsedu potom, ako sa Progresívne Slovensko nedostalo do parlamentu, bolo správne. Politická neskúsenosť a nadpráca zo strany pána Trubana bola v tom, že rovno oznámil, že už kandidovať nebude," reaguje Hrabko. "Lebo teraz to zle vyzerá, keď hovorí, že svoje rozhodnutie zmenil. Vyplýva z toho, že slovám pána Trubana sa veriť nedá. Ale čas to zahojí a zabudne sa na to. Myslím si, že keď už to oznámil, tak aj bude v strane úspešný," zhrnul Hrabko.

Hoci uvoľňovanie opatrení na zníženie mobility ľudí v čase koronakrízy de facto postúpilo už do štvrtej fázy, nedá sa vylúčiť výskyt lokálneho centra nákazy, s akým aktuálne bojuje Česká republika. V bani Darkov v okrese Karviná naraz identifikovali viac ako osemdesiat baníkov nakazených koronavírusom. Ak by sa takýto lokálny problém objavil na Slovensku, určite by to podľa Hrabka pozastavilo ďalšie uvoľňovanie opatrení aj na celoslovenskej úrovni.