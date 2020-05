Koalícia ráta s tým, že k určitému nadsluhovaniu Čižnára dôjde

BRATISLAVA – Koalícia ráta s tým, že k určitému nadsluhovaniu generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára dôjde. Vychádza to tak aj vzhľadom na to, že musia riadne trvať lehoty spojené s navrhovaním kandidátov alebo námietkami. Na stretnutí s novinármi to v stredu uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí)

„Je zrejmé už dnes, že je viac-menej nepravdepodobné a nemožné, aby sme stihli riadny proces voľby do 17. júla aj s výsledkom, že tu bude nový generálny prokurátor,“ myslí si ministerka. Vzhľadom na to koalícia ráta, že k nadsluhovaniu Čižnára dôjde, keďže sa mu práve 17. júla končí mandát. Za dôležitejšie ako termín však Kolíková považuje, aby bol vykonaný riadny proces voľby so všetkým, čo k tomu patrí. Medzi to radí ministerka lehoty na navrhovanie kandidátov, lehotu na uplatnenie prípadných námietok, verejnú diskusiu a riadne verejné vypočutie. „Aby sme videli na konci dňa, ktorí z tých kandidátov sa javia ako najlepší,“ vysvetlila.

V súvislosti s voľbou generálneho prokurátora skupina koaličných poslancov predložila do parlamentu návrh novely zákona o prokuratúre a novely rokovacieho poriadku, ktoré umožňujú kandidovať na post generálneho prokurátora aj neprokurátorom. Koaliční poslanci to považujú za bežnú prax z EÚ, podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (Smer-SD) to označuje za novelu, ktorá umožní kandidovať advokátovi Danielovi Lipšicovi.

Lipšic sa v ostatných týždňoch spomína ako jeden z možných kandidátov na post generálneho prokurátora. Okrem neho sa diskutuje o menách prokurátorov, ako sú Ján Šanta, Jozef Čentéš, Maroš Žilinka, Vasiľ Špirko alebo Ján Hrivnák.