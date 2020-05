Ondrej Dostál verí, že plénum napriek výhradám podporí správu o činnosti VOP

BRATISLAVA - Poslanec Ondrej Dostál (SaS) verí, že koaliční poslanci napriek kritickým výhradám podporia správu o činnosti verejnej ochrankyne práv (VOP) za rok 2019. Povedal to v diskusii v pléne v reakcii na to, že viacerí opoziční, ale aj koaliční poslanci správu neplánujú v hlasovaní podporiť. Niektorí opoziční poslanci vyzývajú Máriu Patakyovú na odchod z funkcie.

"Môžeme mať na niektoré veci rôzny názor, ale obrovská väčšina činnosti verejnej ochrankyne práv je taká, že by ste mali zobrať správu na vedomie," povedal Dostál v diskusii v pléne. Odmieta výzvy niektorých opozičných poslancov, aby Patakyová skončila vo funkcii. "Nie je na to žiadny vecný ani zákonný dôvod," dodal.

Dostál poukázal na to, že verejná ochrankyňa práv síce nemá kontrolovať dodržiavanie zákona, no má dohliadať na to, či sú rešpektované základné práva a slobody, a upozorňovať na to, ak sa zákon v tejto oblasti porušuje. "Keď príde k záveru, že naše zákony nezodpovedajú tomu rozsahu základných práv a slobôd, ktoré predpokladá ústava alebo medzinárodné dohovory, tak je doslova jej povinnosťou upozorniť nás, že v nejakom zákone je problém a mal by sa upraviť," povedal Dostál.

Správu o činnosti ombudsmanky počas štvrtka i stredy (13. 5.) kritizovali aj viacerí koaliční zákonodarcovia. Poslankyňa Anna Andrejuvová (OĽaNO) v diskusii uviedla, že v správe nenašla ani jedno odporúčanie v oblasti problému súdnych prieťahov napriek tomu, že ombudsmanka v správe konštatuje, že najčastejším problémom sú opakovane zbytočné prieťahy, a to najmä v súdnych konaniach. Andrejuvová vyzvala Patakyovú, aby zamerala svoju snahu aj na sfunkčnenie justície. Chce preto iniciovať rokovanie s Patakyovou, ako aj s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí).

Kritika správy spočíva aj v tom, že podľa niektorých poslancov sa v nej ombudsmanka nevenuje ochrane nenarodených detí a pozornosť podľa nich venuje adopciám detí aj homosexuálnymi pármi. Naopak, ďalší poslanci ocenili činnosť Patakyovej v oblasti ochrany práv žien, ich reprodukčných práv, ako aj práv detí.