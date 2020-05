Pri pohľade na FOTO z bratislavskej knižnice sa obracia žalúdok: Preboha, veď toto mohol urobiť len barbar

Upozornenie, fotografie nie sú vhodné pre slabšie povahy!

Knižnica je miestom stretávania sa a vzdelávania. Tá v Ružinove však po opätovnom otvorení, ktoré prišlo po uvoľnení opatrení v súvislosti s novým koronavírusom, musela čeliť otrasnému incidentu.

„Radi by sme sa s vami podelili o dnešný (13. mája, pozn. red.) zážitok z našej pobočky na Tomášikovej 25. Doteraz sme si mysleli, že knižnica je kultúrna ustanovizeň, ktorú navštevujú kultúrne vzdelaní a inteligentní ľudia. Je nám veľmi ľúto, že sme o tieto ilúzie dnes prišli. Ponúkame vám pár fotografií, na ktorých sme zdokumentovali to, k čomu nemáme ani slová. Veríme, že názor si spraví každý z vás sám,“ stojí v príspevku na facebookovom účte knižnice.

Ľudia i starosta nemajú slov

Pod príspevkom na nahromadilo veľa komentárov. Väčšina užívateľov sa domnieva, že ide o výkal. Samotná knižnica to ale nepotvrdila a na otázku jednej z komentujúcich, či sa nedá zistiť, kto to mohol byť, reagovala zdržanlivo. „Veľmi radi by sme to nejako objasnili, ale nakoľko máme na pobočke len jednu pracovníčku, ktorá musí okrem koordinovania vstupu do knižnice a dezinfikovania čitateľov i knižiek ešte aj stíhať knižky požičiavať, tak nemá veľa priestoru na to, aby každého čitateľa mohla strážiť. Po dvoch mesiacoch, kedy sme mali pobočky zatvorené, sú čitatelia celkom dychtiví po čerstvých knižkách.“

K negustióznym fotografiám sa vyjadril aj ružinovský starosta Martin Chren. „Chcel som napísať, že Knižnica Ružinov znova funguje. Namiesto toho radšej nenapíšem žiaden komentár k tomu, čo tam niektorý z návštevníkov urobil.“

Polícia už eviduje podnet

Topky.sk požiadali o vyjadrenie bratislavskú políciu, či sa incidentom zaoberá. „Nakoľko sme doposiaľ informáciou o predmetnej udalosti nedisponovali, nezaoberali sme sa ňou. Na základe Vami zaslanej otázky však príslušný útvar Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II vyhodnotil predmetnú udalosť ako podnet, ktorý bude následne objasňovaný ako priestupok,“ povedal Topkám hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.