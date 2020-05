Dostál má pripomienky ku kompetenčnému zákonu: Vyzval na zmeny

Dostál sa kriticky postavil aj ku skrátenému legislatívnemu konaniu. Normálne legislatívne postupy majú podľa neho svoje opodstatnenie. V zrýchlenom režime, ktorý už bol v parlamente schválený, podľa neho slov nie je dostatok času na vyriešenie niektorých problémov v novele zákona. Za problematické označil najmä ustanovenie, ktoré sa týka prechodu legislatívnych činností ostatných ústredných orgánov štátnej správy do kompetencie podpredsedu vlády. Poukázal na to, že tieto ostatné ústredné orgány nemajú úplne rovnaké postavenie vo vzťahu k vláde. "Nemyslím si, že všetky ústredné orgány štátnej správy sú podriadené vláde," dodal.

Je podľa neho žiaduce, aby inštitúcie ako ÚVO, ktorý kontroluje aj ministerstvá, boli nezávislé. "Tieto inštitúcie by mali byť nezávislé aj v tom, akým spôsobom sa vyjadrujú k právnemu prostrediu, v ktorom pôsobia," podotkol. S týmto zámerom podľa neho vyjadrila nesúhlas aj Nadácia Zastavme korupciu. Tá podľa Dostála privítala, že sa nový kabinet zaviazal posilniť nezávislosť kontrolných orgánov, tento návrh však podľa nich ide opačným smerom.

Anna Zemanová navrhla, aby sa o tomto návrhu hlasovalo v piatok

Dostál poznamenal, že ÚVO aj PMÚ sa tiež vyjadrili nesúhlasne o tejto zmene. "Keď nás upozornia, že tam je nejaký problém, tak by sme to mali brať do úvahy," zdôraznil. Nepovažuje teda za správne odobrať kompetenciu zabezpečovať legislatívnu činnosť PMÚ a ÚVO. Vyjadril sa za to, aby sa poslanci vrátili k rozprave ešte v piatok (15. 5.) a sporné ustanovenie vypustili. Upozornil tiež na to, aby sa nestalo, že bude zákon vetovaný prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová navrhla, aby sa o tomto návrhu hlasovalo v piatok o 11.00 h. Skonštatovala, že je to vydiskutované aj s lídrami koaličných strán. Vyjadrenia Dostála podporili aj niektorí poslanci opozičného Smeru-SD. Ján Ferenčák uviedol, že nie je dôvod na skrátené legislatívne konanie. "Vynechal sa dialóg, medzirezortné pripomienkové konanie, tripartita, vyjadrenie verejnosti, a to je neospravedlniteľné," vyhlásil. Zita Pleštinská z OĽaNO argumentovala tým, že návrh zákona odobril parlamentný ústavnoprávny výbor. Podľa nej je potrebné dať tomu šancu, a potom sa môže hodnotiť. Poukázala tiež na nízke čerpanie fondov.