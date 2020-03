KORONAVÍRUS Na Slovensku hlásia menej vrážd aj lúpeží: Kriminálnici však útočia takticky, varuje aj Europol

Zbraň

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Menej výtržností aj vrážd. Aj to ukazujú aktuálne policajné štatistiky v porovnaní s obdobím od 1. do 20. marca minulého roka. Slovákov však trápia vreckoví zlodeji, ktorí využívajú nepozornosť ľudí. A ako to vyzerá v zahraničí? Europol upozornil na fakt, že pandémia sa podpísala pod úradovanie kriminálnikov - predátorov.