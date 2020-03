KORONAVÍRUS Víkendové prechádzky ukázali, že sa máme čo učiť: Slováci, tieto rady vám môžu zachrániť život!

BRATISLAVA - O tom, že je dôležité sedieť doma a vyhýbať sa kontaktu s inými ľuďmi, počuť v čase pandémie z každej strany. No niektorí Slováci si aj tak nedajú povedať a keď vykukne slniečko, utekajú hromadne do prírody. Najhoršie na všetkom však je, že mnohí nerešpektujú odporúčania, ktoré môžu zachrániť životy.

Obyvatelia panelákov, ktorí nemajú možnosť "vyvetrať sa" vo svojich záhradkách, smerujú v čase koronavírusu do prírody. Na tom by nebolo nič zlé, keby verejnosť dodržiavala potrebné pravidlá.

Ľudí je však často vídať vo veľkých skupinkách, poniektorí si rúško či šatku dajú počas konverzácie dole. Veď sú predsa v lese, tam sa nemôže nič stať, povedia si. No obľúbené miesta sú neraz preplnené. Aj keby ste chceli, potrebnú vzdialenosť dva metre nemáte ako dodržať. Dôkazom sú aj zábery, ktoré vznikli počas uplynulého slnečného víkendu.

Aj sociálny odstup vám môže zachrániť životy

Či už stojíte v rade v supermarkete, rozprávate sa so svojím známym pred panelákom alebo ste si odbehli do lesa, je dôležité dodržiavať potrebnú vzdialenosť. Podľa odborníkov by malo ísť aspoň o už spomínané dva metre. Treba sa riadiť hláškou Baby z Hriešneho tanca, ktorá je dnes viac než aktuálna. Toto je môj priestor a toto zase tvoj. Môže to totiž zabrániť v rýchlom šírení nákazy a viesť k záchrane životov.

Čo však v praxi znamená sociálny odstup? Jednoducho povedané, ide o minimalizovanie kontaktu s ostatnými. Mali by ste sa vyhýbať preplneným miestam, zhromažďovaniu, ale tiež bežným pozdravom. Potrasenie rukou rozhodne vynechajte, stavte radšej na slová.

Ministerstvo zdravotníctva radí zostávať doma čo najviac. Chýbajú vám priatelia? Stretnite sa s nimi virtuálne. Ak môžete, pracujte z domu. Je samozrejmé, že každý musí nakúpiť - ak však máte tú možnosť, využite radšej donáškové služby. Náročné obdobie totiž prekonáme rýchlejšie, ak budeme spolupracovať.

Pozrite si podrobné odporúčania od Ministerstva zdravotníctva SR vďaka prehľadnej infografike.

Zdroj: Facebook-Polícia SR