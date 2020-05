Hororový prípad z Brna! Senior (68) zavraždil milenku (†35) zo žiarlivosti: Chladnokrvná poprava

K tragédii došlo 22. októbra minulého roka v Brne. "Obžalovaný prišiel do bytu spoločne s poškodenou, v byte sa začali hádať, potom obžalovaný vytiahol zbraň, ktorú mal v byte a poškodenú zastrelil," opísal v obžalobe štátny zástupca. Informoval o tom portál Novinky.cz.

Dôchodca sa pred súdom obhajoval, že vlastne ani nechcel strieľať. Nelegálne držanou zbraňou vraj chcel ženu len vystrašiť. No pri potýčke o zbraň zaznel výstrel. Rana zasiahla muža do stehna. Šmehlík povedal, že potom poklesol na kolená a zasiahol aj svoju milenku. Jeho slovám ale súd neuveril.

"Zo všetkých dôkazov je jasné, k čomu došlo, a že to malo fatálne následky. Verzii pána obžalovaného nie je možné uveriť. Poškodenú pozval do bytu, bol ponížený a frustrovaný z toho, ako to sám nazval, že si to rozdáva s cudzími mužmi. Ťažko môžeme hovoriť o náhodnom výstrele, keď obžalovaný vystrelil štyrikrát za sebou," vysvetlil sudca Peter Jirsa.

Jirsa tiež poznamenal, že zatiaľ čo dôchodca pred súdom tvrdil, že nič neplánoval, niekoľko dní po čine hovoril niečo iné. "Pištoľ som si nachystal deň vopred. Nebudem ňou predsa strieľať na ulici, nemala z toho bytu odísť živá," znela jeho prvotná desivá výpoveď.

Investoval som do nej, obhajoval sa

Senior sa vyznal, že milenku finančne podporoval a mal ju skutočne rád. Stretávali sa dvakrát do týždňa. Ich útočiskom bol hotel. "Ten vekový rozdiel bol veľký, ale vedľa nej som omladol o tridsať rokov. Za posledný rok som do nej investoval asi 150-tisíc korún," povedal senior.

Jeho milenka však potom zmenila zamestnanie a nastala zmena. Obžalovaný mal prísť na to, že mu je neverná. "Tak som sa rozhodol, že jej to poviem, a bol som zvedavý, ako sa k tomu postaví," vysvetlil Šmehlík, ktorý tiež povedal, že zistenie ho bolelo, ponižovalo.

A čo sa stalo v osudný deň? Milenku priviezol do svojho bytu. Mal tam zbraň, prichystanú a nabitú. Keď po nej siahol, údajne s cieľom ju len vystrašiť, aby poznala "beznádej" ako on, bránila sa. "Pištoľ vystrelila a prestrelila mi nohu. No a potom som začal strieľať ja. Po pár sekundách som si uvedomil, čo sa stalo. Dobehol som ku dverám a zavolal som pomoc," dodal obžalovaný.

Keď ju nebudem mať ja, tak nikto

Sudca uviedol, že poníženie obžalovaného bolo tak veľké, že celú záležitosť chcel ukončiť, no bohužiaľ spôsobom, že ženu zabije. "Bolo to v štýle - keď ju nebudem mať ja, tak ju nebude mať nikto další. Že obžalovaný myslí hlavne na seba, vyplynulo aj zo znaleckých posudkov," zakončil Jirsa.

Senior si za krvavý zločin odsedí 16 rokov v chládku. Pozostalým musí zaplatiť takmer dva milióny českých korún.