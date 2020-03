Slovensko hlási opatrenie na liek Plaquenil: Za zlom v boji s koronavírusom ho považuje Musk aj Trump

Ako uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová, cieľom opatrenia je zabrániť nedostatku spomínaného lieku Plaquenil. Ten vzhľadom k relatívne nízkej cene predpisujú lekári, ktorí nespĺňajú požiadavky na preskripčné obmedzenia určené podľa zoznamu kategorizovaných liekov a predpisujú tento liek aj pacientom, ktorí nežiadajú úhradu lieku na základe verejného zdravotného poistenia.

"Vytvárajú si tým neodôvodnené zásoby lieku, ktorý následne môže chýbať pre kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorým je indikovaný podľa zoznamu kategorizovaných liekov," vysvetlila hovorkyňa. Opatrenie vstúpilo do platnosti 24. marca. Celé jeho znenie nájdete v galérii.

Český minister sa vyjadril jasne

V susednej Českej republike obmedzenia pre väčšinu lekárov v súvislosti s liekom Plaquenil platia už od 22. marca. Tamojší minister zdravotníctva Adam Vojtěch sa vyjadril jasne a súvislosť s koronavírusom vôbec nezatajoval. "S ohľadom na fakt, že podľa dostupných vedeckých poznatkov sa liečivý prípravok Plaquenil javí ako potenciálne účinný pre liečbu ochorenia COVID-19, je potrebné predísť jeho nedostupnosti ako pre liečbu pacientov v registrovaných indikáciách, tak pacientov s COVID-19," vysvetlil.

Podle vědeckých poznatků se lék Plaquenil jeví jako potenciálně účinný na onemocnění COVID-19. Od dnešní 18 hodiny proto platí mimořádné opatření @ZdravkoOnline, které reguluje jeho předepisování, abychom zajistili dostatek tohoto léku pro léčbu pacientů nakažených koronavirem. pic.twitter.com/flvOaI6KGC — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 22, 2020

Lekárne v Česku teda v súčasnosti nesmú vydať spomínaný liek, ak v lekárskom predpise nie je uvedená diagnóza pacienta a odbornosť lekára. Ani vybraní odborníci však Plaquenil nesmú predpísať na viac než dva mesiace, teda v počte viac než dve balenia na jeden recept. Podrobnosti sa dočítate tu.

Za možný zlom ho považuje Musk aj Trump

Plaquenil sa používa ako antimalarikum a pomaly pôsobiace antireumatikum. Jeho účinnou látkou je hydrochlorochín. Do boja s koronavírusom ho však nasadzujú napríklad vo Francúzsku alebo v Španielsku. Za možný "zvrat" v rámci súčasnej epidémie ho považujú aj známe mená - Elon Musk, ktorému v minulosti zachránil život, či americký prezident Donald Trump.

Český rozhlas priniesol prehľad doteraz overených faktov súvisiacich práve s týmto liekom. A niektorí odborníci v jeho využití pri liečbe COVID-19 až takí nadšení nie sú. Anthony Fauci, popredný americký virológ a hlavný poradca americkej vlády pre boj s koronavírusom upozornil, že zatiaľ ide o predbežné závery. "Keď chcete skutočne vedieť, či niečo funguje, musíte vykonať testy, ktoré vám pomôžu tieto dobré správy dosiahnuť," uviedol odborník pre časopis The Hill. Malá iskierka nádeje sa ale postarala o to, že liek z pultov lekární rýchlo mizne. Už pred pár dňami na to upozornil aj hovorca siete lekárni Dr. Max pre Českú republiku Michal Petrov. Rovnaký dopyt po ňom hlásia aj v USA či vo Francúzsku.

Aké účinky boli preukázené?

Látku chlorochín v súvislosti s COVID-19 začali ako prví využívať vedci v Číne. Na základe klinických testov potvrdili, že má v boji s vírusom "určitý liečivý účinok". Testovaní pacienti, ktorým podali antimalariká, mali lepšie výsledky napríklad v znižovaní teploty a ich pľúca sa zotavovali rýchlejšie. Podobné závery zaznamenali aj vo Francúzsku. Avšak odborníci z Fakultného nemocničného ústavu Méditerranée Infection v Marseille sa zamerali na účinky hydrochlorochínu, ktorý je k organizmu údajne šetrnejší než chlorochín. Testy ale vykonali len na 42 pacientoch. "Napriek malej vzorke prípadov náš výskum ukazuje, že liečba hydrochlorochínom vedie u pacientov s COVID-19 k vymiznutiu vírusu a jeho účinok je zosilnení za pomoci azithromycínu," znie v závere štúdie.

Aj napriek tomu, že antimalariká podľa vedcov môžu pomôcť k zmierneniu príznakov novej nákazy, viacerí odborníci stále dvíhajú varovný prst. Poukazujú na to, že k podobným pozitívnym záverom zatiaľ nie je dostatok informácií. Aj Český Štátny zdravotný ústav vydal varovanie pred neuváženým užívaním liekov s touto látkou pri obavách z nového koronavírusu. Upozornil, že nie je potvrdené preventívne pôsobenie a hrozia aj nežiaduce účinky.

"Pri jeho užívaní (Plaquenilu, pozn. red.) sa môžu vyskytnúť závažné nežiaduce účinky až toxicita. Nie je dokázané, že by chlorochín pôsobil preventívne pred koronavírusom. Zdieľame postoj Svetovej zdravotníckej organizácie. Chlorochín nie je overenou liečbou na infekciu COVID-19," uviedol Štátny zdravotný ústav na svojom účte na Twitteri. Účinky zatiaľ nepotvrdila ani nimi spomínaná Svetová zdravotnícka organizácia. Ďalšie klinické štúdiá aktuálne podľa BBC prebiehajú v Čine, USA, Veľkej Británii aj v Španielsku. Na to, či dobre známy a navyše lacný liek bude značiť zlom v prípade koronavírusu, si teda celý svet musí ešte počkať.