SaS a Sme rodina vítajú zámer krajov stretávať sa s vládou dvakrát ročne

BRATISLAVA – Koaliční partneri, strana Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutie Sme rodina, vítajú zámer združenia samosprávnych krajov SK8 stretávať sa s vládou aspoň dvakrát do roka. Uviedli to vo svojich stanoviskách.

Predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič od novej vlády očakáva, že bude so samosprávami komunikovať inak ako len cez „nesystémové výjazdové rokovania v regiónoch“. Navrhuje preto, aby sa samosprávy na úrovni SK8 stretávali s vládou aspoň dvakrát do roka. Hnutie Sme rodina to považuje za veľmi dobrý nápad a za správne riešenie. Informovala o tom Michaela Jurcová z tlačového oddelenia hnutia.

Podľa strany SaS bude všetko závisieť od dohody na úrovni vlády, ktorú bude následne prezentovať premiér Igor Matovič (OĽaNO). „Ministri za SaS sú však ochotní a pripravení komunikovať a spolupracovať so samosprávami,“ priblížil Ondrej Šprlák z komunikačného oddelenia strany.

Viskupič doplnil, že nová vláda by mala rešpektovať Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), Úniu miest Slovenska (ÚMS) aj SK8 ako partnerov, ktorí dostali od ľudí priame mandáty vo svojich obciach, mestách a krajoch. „O témach, ktoré nás trápia v obciach, mestách a krajoch vieme najviac a musíme ich riešiť na dennej báze. Slušná vláda si musí nájsť čas na to, aby sa so zástupcami samospráv aspoň raz za pol roka stretla,“ dodal župan Viskupič.

Prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček dnes navyše požiadal ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), aby zvážil možnosť prizvať zástupcov stavovskej organizácie miest do Ústredného krízového štábu, keďže prijímané opatrenia majú podľa jeho slov zásadný vplyv na život obyvateľov, ale aj na povinnosti a činnosť samosprávy. „Zároveň sa obrátil na predsedu vlády SR Igora Matoviča a ministrov financií a hospodárstva so žiadosťou, aby mali zástupcovia miest možnosť podieľať sa na tvorbe opatrení na zmiernenie ekonomických dopadov súčasnej krízy a aby boli pri ich tvorbe zohľadnené aj dopady na samosprávu,“ informovala Kancelárie Únie miest Slovenska.

Svoju súčinnosť orgánom štátnej správy ponúkol aj predseda ZMOS-u Branislav Tréger. „Disponujeme analýzami, dopadovými štúdiami, skúsenosťami z aplikačnej praxe, relevantnými dátami a prieskumami. Všetkým, čo je pre toto obdobie dôležitejšie ako pocity, alebo nejasne formulované riešenia bez kvantifikácie dopadov,“ spomenul v liste Tréger. Požiadali sme o stanovisko všetky koaličné strany. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a strana Za ľudí do uzávierky neodpovedali.