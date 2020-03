Nominantom SaS na post podpredsedu parlamentu je Milan Laurenčík

Milan Laurenčík

Zdroj: SITA

BRATISLAVA - Nominantom SaS na post podpredsedu Národnej rady (NR) SR je Milan Laurenčík. Jeho nomináciu schválila "per rollam" republiková rada strany v pondelok. Uviedol to Ondrej Šprlák z komunikačného oddelenia SaS. Poslanci by mali zvyšných podpredsedov parlamentu voliť na utorkovej (24. 3.) schôdzi NR SR.