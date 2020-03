Sme rodina sa dištancuje od názoru Kollárovho krajského šéfa: Napísal, že Kuciaka si objednal Kiska

„Ak by to bola pravda, je to veľmi vážna vec,“ reagoval líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Dodal, že sa k tomu predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár musí postaviť. Sme rodina sa od jeho výrokov dištancuje a avizuje patričné konzekvencie. „Aj keď ide o výrok z minulosti a nie je aktuálny, považujeme to za individuálne osobné zlyhanie a súkromný názor pána Kabáta, s ktorým sa hnutie v žiadnom prípade nestotožňuje,“ uvádza sa v stanovisku hnutia.

Ospravedlnenie a rázny krok

Spomínaný autor výroku Ľuboš Kabát bol novozvolený trnavský krajský predseda za hnutie Sme rodina. Po medializovaní výroku si začal sypať popol na hlavu a prišiel očakávaný krok. "Za svoj výrok sa chcem verejne ospravedlniť. Mrzí ma, že neuvážený komentár z mojej strany bol napriek vymazaniu opätovne zneužitý v politickom boji. Uvedomujem si vážnosť výroku, mrzí ma to. Z tohto dôvodu z vlastnej iniciatívy rezignujem z postu krajského predsedu," vyhlásil Kabát.