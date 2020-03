Útok na Jozefa Kuciaka a jeho známych! FOTO Brat zavraždeného novinára skončil v nemocnici, opis drámy

Jozef Kuciak bol cez víkend v sprievode dvoch kamarátov navštíviť známeho a jeho rodinu. Cestou domov sa trojica zastavila v malom pohostinstve. Mali v pláne kúpiť si cigarety a ísť ďalej. "Vystúpil kamarát a ostatní dvaja sme zostali v aute. Keď sa vrátil povedal, že barmanka už mala zatvorenú kasu, a že máme ešte po ceste veľa púmp, kde sa môžeme zastaviť," začal rozprávanie Kuciak.

Z ničoho nič ale prišiel muž a udrel Jozefovho kamaráta do tváre. Roztrhol mu obočie. Rana začala prudko krvácať. Agresor mal dokonca prísť z iného podniku, nie z toho, kde si partia chcela kúpiť cigarety. "Situáciu na čas zachránil neznámy muž, ktorý útočníka odtiahol. Zranený kamarát v sprievode druhého kamaráta išli od barmanky pýtať vreckovku na zastavenie prudkého krvácania," popísal ďalej Kuciak.

Útočník vytiahol zbraň

Dráma ale neskončila. Cez pult na dvojicu znova vyletel útočník, ktorý dokonca vytiahol zbraň. To už sa ale Jozefovi kamaráti bránili. Keď sa situácia trochu upokojila, z auta vystúpil aj Kuciak. Vládol strach, dohadovali sa, či budú kontaktovať políciu. Napokon sa rozhodli pokračovať domov.

"Po asi troch minútach cesty nás zablokovalo jedno auto a druhé zastavilo tesne za nami. Posledné, čo si pamätám, boli kopance a údery do auta, z ktorého nás vytiahli a dobili... potom už len záblesky, polícia, záchranka, nemocnica," pokračoval napadnutý. O deň na to sa rozhodol podať trestné oznámenie.

Zdroj: Facebook/Jozef Kuciak

Na ospravedlnenie agresora čakal márne

Neskôr však Kuciaka čakalo nemilé prekvapenie. Ako uviedol, tajne dúfal, že sa niekto z agresorov ospravedlní, oľutuje, čo urobil. K tomu ale nedošlo. Útočník z pohostinstva ale sám podal trestné oznámenie na kamarátov Jozefa, ktorí sa podľa neho bránili, navyše boli vystavení hrozbe v podobe zbrane.

"Možno plynovou, ale v takejto situácii to nemožno rozlíšiť. Myslím, že to útočníkovi niekto poradil, ako jedinú možnú obranu," zamyslel sa Kuciak, ktorý priznal, že nerozumie vyjadreniam o tom, "ako je to v tejto oblasti bežné a ako je podobných zásahov 7-8 za noc."

Predpokladaná doba liečenia je u Jozefa stanovená predbežne na 42 dní. Zdroj: Facebook/Jozef Kuciak

"Napadnutie nie je bežné, je trestné! A musíme všetci robiť čo najviac pre to, aby sa podobné útoky neopakovali a boli odsudzované," vyzval. Verejnosť poprosil o akékoľvek informácie o útoku v prípade, že niekto bol jeho svedkom. Obrátiť sa môžete na políciu."Viem, že je to možno váš známy, možno je to váš sused alebo sa ako rodiny poznáte, ale nikdy neviete, kedy sa obeťou stane niekto z vašich blízkych," dodal.

Nemyslí si, že útok súvisí s jeho bratom

Kuciak sa verejne poďakoval tomu, kto privolal policajnú hliadku. Poďakovanie smeroval aj k záchranným zložkám a k vyšetrovateľom.

"Možno stačil kopanec kúsok vedľa a dopadol by som ako Henry," zamyslel sa muž, ktorý v úvode svojho statusu smutne poznamenal, že niekto tam zhora dal na neho veľký pozor. Útok ale podľa neho nesúvisel s jeho bratom, zavraždeným novinárom Jánom Kuciakom, keďže z auta pred celým incidentom nevystúpil.