Počasie ako na hojdačke: Meteorológovia vydali výstrahy pred vetrom aj snehovými jazykmi

Miestami sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo, v nárazoch rýchlosť 65 - 70 km/h a priemernú rýchlosť 45 - 50 km/h. Výstraha 1. stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi platí pre niektoré okresy Prešovského kraja do 20:00. Povodeň z trvalého dažďa stále hrozí v okrese Michalovce, výstrahu 1. stupňa vydali meteorológovia do štvrtka do 12:45.

Na Slovensku dnes bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, na východe aj výdatný, od cca 600 metrov aj sneženie. Na západe pribudnú zrážky len ojedinele a popoludní miestami aj zmenšovanie oblačnosti. „Najvyššia denná teplota bude 6 až 11 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a v Prešovskom kraji okolo 4 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov dosiahne sa bude pohybovať na úrovni -3 stupňov,“ uvádza SHMÚ. Predpokladané množstvo zrážok je do 5 mm, vo východnej polovici 5 až 15 mm / od 800 m do 15 cm snehu.

Zdroj: SHMÚ ​

Vo Vysokých Tatrách platí zvýšené nebezpečenstvo

Pre oblasť Vysokých Tatier dnes platí zvýšený, teda 3. stupeň lavínového nebezpečenstva, nad hranicou 2 000 mnm, keďže za včera napadlo od tejto hranice do 10 cm nového snehu. Ten bol previevaný na záveterné svahy severozápadných-východných orientácií. Po túto hranicu platí mierne nebezpečenstvo, čo predstavuje 2. stupeň.

Po včerajšom výdatnom daždi bol sneh vlhký až premočený. Pre Nízke a Západné Tatry platí mierne lavínové nebezpečenstvo. Vo Veľkej a Malej Fatre sa vytvorilo malé lavínové nebezpečenstvo, čo je 1. stupeň, ktorý sa ale v poobedňajších hodinách počas pribúdajúceho sneženia zvýši na mierne. Informuje o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) na svojej stránke.

Kritické sú najmä najvyššie polohy Vysokých Tatier severozápadných až východných orientácií. V nižších polohách naďalej platí výstraha pred premočeným snehom, ktorý vplyvom dnešného ochladenia stvrdne. Tendencia lavínového nebezpečenstva je vplyvom zrážok mierne stúpajúca.

Dnes ráno bolo na horách hmlisté počasie, od juhozápadu postupne so silným snežením. Teplota sa pohybovala od -6°C do 0°C. Fúkal slabý vietor, prevažne západných smerov do 5 m/s, v slabých nárazoch do 8 m/s. Včerajšia hranica sneženia sa pohybovala okolo 2 000 mnm. Dnešným postupným ochladzovaním spojeným so snežením sa na mnohých miestach bude tvoriť silná kôra až poľadovica, na ktorú môže napadnúť do 10 cm nového suchého snehu.