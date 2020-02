Na Slovensku výdatne sneží, biela perina však nevydrží: Volebný deň nám spríjemnia takmer jarné teploty

BRATISLAVA – Predpovede meteorológov sa naplnili. Víchrica Binaca, ktorá v Nemecku i Rakúsku napáchala škody, došla aj k nám. Problémy narobila najmä obyvateľom západného Slovenska, kde fúka rýchlosťou do 40 km/h. Väčšie komplikácie však spôsobuje sneženie, a to predovšetkým na strednom a v západnej časti východného Slovenska. Meteorológovia preto vydali výstrahy. Predpovedajú tiež, že v sobotu, kedy Slováci vykročia k volebným urnám, sa počasie upokojí a teploty budú príjemné.

Tlaková níž prinesie sneženie, v nižších polohách aj dážď

Aktuálne sa do našej oblasti od západu presúva tlaková níž, ktorá postupne prinesie zrážky na celé územie Slovenska.

„Zväčša budú snehové, no v polohách do 300 m bude padať aj dážď so snehom alebo dážď, najmä v nížinách. Ojedinele môže napadnúť aj vyše 15 cm snehu, predovšetkým na strednom Slovensku a v západnej časti východného Slovenska,“ avizoval Slovenský hydrometeorologický ústav (skratka SHMÚ). Snehová pokrývka však dlho nevydrží, pretože cez víkend sa opäť oteplí.

V piatok platia prvostupňové výstrahy

Silnejší vietor do cca 16:00 potrápi všetky okresy Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja, tiež lokality Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Miestami sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 65 - 85 km/h. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ pripomenul SHMÚ.

Podrobné informácie o počasí, aké prevláda vo vašom regióne, nájdete na Predpovede.sk .

Výdatnejšie sneženie do približne 12:00 pretrvá vo všetkých regiónoch Žilinského a Trenčianskeho kraja s výnimkou Myjavy a Nového Mesta nad Váhom a okresoch Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa. Ojedinele sa očakáva, že napadne 10 - 15 cm nového snehu. „Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia.

Výstraha pre poľadovicou sa týka celého Slovenska. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia..). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varoval hydrometeorologický ústav.

Snehové jazyky a záveje sa budú do zhruba 18:00 tvoriť vo všetkých okresoch Žilinského kraja a v lokalitách Považská Bystrica, Púchov, Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. „Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ pripomenul SHMÚ.

Nepriaznivý vietor na horách do približne 18:00 súži regióny, Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín. Na horách sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 - 135 km/h. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo),“ podotkol SHMÚ.

Sobota

Od juhozápadu až juhu bude nad našu oblasť zasahovať okraj tlakovej výše. Zároveň začne postupovať od západu do strednej Európy frontálny systém.

Bude polojasno až oblačno, na západe neskôr až zamračené. V noci a zrána sa bude ojedinele tvoriť hmla. Ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky.

Najnižšia nočná teplota poklesne na -2 až -7, v dolinách a kotlinách miestami na -7 až -12 stupňov. Maximálna denná teplota sa vyšplhá na 6 až 11, v Žilinskom kraji a na Spiši sa oteplí približne na 4 stupne. V noci bude fúkať slabý, v priebehu dňa prevažne južný vietor rýchlosťou 20 až 40, v nárazoch ojedinele okolo 60 km/h. Vo vysokých polohách hôr sa rozfúka búrlivý vietor až víchrica.

Nedeľa

Od západu postúpi do našej oblasti frontálny systém spojený s rozsiahlou a hlbokou tlakovou nížou nad Nórskym morom.

Bude oblačno až zamračené a postupne sa na viacerých miestach vyskytne dážď alebo prehánky, od stredných polôh sneženie, pričom spočiatku bude snežiť aj v nižších polohách na strednom a východnom Slovensku.

Najnižšia nočná teplota poklesne na 1 až -4, na západe väčšinou okolo +3 stupne. Najvyššia denná teplota dosiahne 4 až 9 stupňov, na juhozápade bude aj teplejšie. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 10 až 30, v noci v nárazoch ojedinele okolo 50 km/h. V Banskobystrickom kraji bude väčšinou len slabý vietor. Na hrebeňoch hôr treba spočiatku rátať až s víchricou.