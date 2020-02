Meteorológovia varujú pred vetrom na horách: Cesty sú pokryté snehom

BRATISLAVA - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v sobotu upozorňuje na veterné počasie na horách vo viacerých častiach Slovenska. Vydal výstrahy prvého stupňa, ktoré platia v celom Žilinskom kraji a na viacerých miestach Trenčianskeho, Košického a Prešovského kraja. Tiež v okrese Brezno v Banskobystrickom kraji. V Prešovskom kraji môže byť na horách veterno až do nedele (1.3.) do 6.00 h.

Predpokladaná intenzita a výskyt nebezpečného javu sú podľa SHMÚ v danom ročnej období a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu. "Tento jav predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," varujú meteorológovia.

Cesty sú pokryté snehom

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Rovnako cesty I. II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska sú cesty pokryté čerstvým, utlačeným alebo kašovitým snehom do jedného až troch centimetrov, na Orave miestami do štyroch až piatich centimetrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojej stránke. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa vyskytuje v okolí Giraltoviec.

Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, okrem horských priechodov Huty, Vrchslatina, Herlianske Sedlo, Donovaly, Čertovica, Makov, Podspády, kde je na vozovke utlačený alebo kašovitý sneh do jedného až troch centimetrov.

Horský priechod Príslop je uzatvorený pre nákladné autá nad 12 metrov dĺžky. Pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený horský priechod Šútovce (cesta III/1774). Cesta II/576 v úseku Banské - Herľany (Herlianske Sedlo) je v zimnom období neudržiavaná. Cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo je od 1. novembra 2019 uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 12 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.