PREDPOVEĎ počasia: Držte si klobúky, platí výstraha! Slovensko čaká búrlivý vietor

Výstraha prvého stupňa platí v okresoch západného Slovenska do 21.00 h. Naväzuje na ňu výstraha druhého stupňa, platná až do pondelkového rána do 6.00 h. Druhostupňové varovanie sa vzťahuje od 22.00 h aj na okresy Kežmarok a Poprad v Prešovskom kraji. Vietor miestami dosiahne v nárazoch rýchlosť 23 až 29 metrov za sekundu.

Výstrahy platia v nedeľu aj v pondelok

Zdroj: SHMÚ

Slovensko zasiahne silný vietor

Silný vietor zasiahne v noci z nedele na pondelok aj zvyšok územia, od 22.00 h do 6.00 h platí výstraha prvého stupňa. Veterné počasie predpovedajú v noci meteorológovia aj v horských oblastiach. V pondelok očakáva SHMÚ aj tvorbu snehových jazykov a závejov, a to prevažne v regiónoch Kysuce, Orava, Liptov, Turiec, Tatry a Zamagurie.

PONDELOK

Cez deň bude premenlivá oblačnosť. Ojedinele sa očakáva sneženie alebo snehové prehánky. V horských oblastiach sa môžu ojedinele tvoriť aj snehové jazyky. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 6 do 11 stupňov. Bude fúkať severozápadný vietor, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť až 85 km/h. Na hrebeňoch hôr hrozí prudký vietor až silná víchrica. Vietor bude postupne slabnúť.

Noc bude premenlivá, spočiatku prevažne veľká oblačnosť. Na viacerých miestach môže pršať. V noci sa bude teplota pohybovať od 1 do 6 stupňov. Vietor v noci zosilnie a v nárazoch môže dosiahnuť až 105 km/h. Na hrebeňoch hôr bude fúkať búrlivý vietor až mohutná víchrica, nad pásmom lesa prechodne až orkán.

UTOROK

V utorok bude premenlivá oblačnosť, v noci miestami prehánky alebo dážď. Vo vyšších polohách a ojedinele aj na východe môže snežiť. Najvyššia denná teplota bude 5 až 10 stupňoc, v noci 0 až -5. Aj naďalej bude fúkať silný vietor, ktorý v môže v nárazoch dosiahnuť až 60 km/h. Na horách hrozí opäť búrlivý vietor.

STREDA

V stredu sa bude počasie niesť v podobnom duchu a na viacerých územiach môže aj pršať. Vo vyšších polohách aj snežiť. Najnižšia nočná teplota bude 1 až 6 stupňov, najvyššia denná 5 až 10 stupňov. Vietor však zoslabne.

ŠTVRTOK

Cez deň bude premenlivá a na severe prevažne veľká oblačnosť a na viacerých miestach sneženie alebo snehové prehánky, v nižších polohách môže pršať. Naďalej bude veterno a v horských oblastiach sa môžu tvoriť snehové jazyky. Vo štvrtok sa trochu ochladí, najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od dvoch do siedmich stupňov, v noci 2 až -3 stupne.

PIATOK

V piatok sa trochu vyčasí a bude polojasno neskôr miestami oblačno. Ojedinele sa môže vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť, miestami sa môžu vyskytnúť slabé zrážky. Denná teplota sa bude pohybovať od 3 do 9 stupňov, v noci bude teplota od -2 do -7 stupňov.