VOĽBY 2020 Ak sa potvrdí výsledok Smeru-SD okolo 15 percent, Pellegrini ponúkne funkciu

BRATISLAVA - Volebný líder Smeru-SD Peter Pellegrini ponúkne svoju funkciu podpredsedu strany, ak sa potvrdí volebný výsledok okolo 15 percent. Premiér to uviedol v reakcii na predbežné neoficiálne výsledky volieb. Zodpovedať za prípadný zlý výsledok sa bude podľa Pellegriniho celé vedenie strany. Predseda strany Robert Fico na tlačovej konferencii prítomný nebol.

Podľa odhadov by mal Smer-SD skončiť na druhom mieste za OĽaNO. „Politika sociálnej demokracie, ktorú reprezentuje strana Smer-SD, by si mala trúfať na lepší výsledok,“ myslí si premiér na margo zverejnených exit pollov. Presnejšie sa vyjadrovať nechcel vzhľadom na to, že ešte nie je sčítaná väčšina hlasov. Vtedy plánuje aj zagratulovať oficiálnemu víťazovi volieb. Ak sa však potvrdí odhadovaný výsledok, ako volebný líder s ním nebude spokojný.

Za volebný výsledok Smeru-SD viní najmä „historickú záťaž“. Konštatoval, že bola strana možno pod najväčším politickým tlakom zo všetkých kandidujúcich subjektov. „Za niektoré veci sme dostali vyúčtovanie, a to treba brať do úvahy,“ uviedol.

Na margo personálnych zmien vo vedení Smeru-SD uviedol okrem toho, že ponúkne svoju funkciu snemu, aj to, že rolu zohrá tiež to, koľko kto dostal preferenčných hlasov. Pellegrini zároveň poďakoval voličom Smeru-SD aj ostatným, že prišli voliť. Predseda strany Fico sa vyjadrí k výsledku volieb na nedeľnej tlačovej konferencii. Počas volebnej noci medzi novinárov zatiaľ neprišiel.