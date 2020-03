VOĽBY 2020 Peter Pellegrini gratuluje Igorovi Matovičovi: Nevylúčil, že by s ním rokoval

Nevylúčil, že by s Matovičom bol ochotný hovoriť o prípadnej spolupráci. Pellegrini zároveň verí, že Smer-SD by mohol mať lepší výsledok, ako mu predpovedali odhady. V tých sa strana pohybovala okolo 15 percent.

"Nikdy nehovor nikdy. Ak by mala vzniknúť nejaká koalícia zmierenia alebo koalícia, ktorá by mala garantovať čo najväčšiu stabilitu, nech sa páči. Ale túto otázku dajte Igorovi Matovičovi, či by niečo také spravil, či by zdvihol telefón a zavolal," odpovedal Pellegrini na otázku, či by si vedel predstaviť spoluprácu s Matovičom. Doterajšie výsledky podľa Pellegriniho ukázali, že ľudia odmietli nové projekty a uprednostnili politikov, ktorí sú na scéne dlhšie.

"Zostali ďalej voliť dlhoročných politikov," uviedol premiér. Počet jeho preferenčných hlasov je pre Pellegriniho veľký záväzok voči voličom. Z predbežných výsledkov vyplýva, že predseda vlády predbehol v počte preferenčných hlasov predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Fico sa počas volebnej noci novinárom neukázal ani raz. Jeho absenciu vedenie Smeru-SD nechcelo bližšie komentovať, uviedli, že sa objaví na nedeľnej tlačovej konferencii. Predbežný volebný výsledok opätovne prisúdil veľkému tlaku zo strany opozičných strán, médií a tretieho sektora. "Celkovo tá atmosféra bola naladená taká 'protismerácka'," vysvetlil Pellegrini.