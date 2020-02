Unikli SMS-ky medzi Kiskom a Pellegrinim: Vieš, ON už by chcel odísť! FOTO Smer hovorí o trápnom pokuse

Na sociálnej sieti zverejnil poslanec Ondrej Dostál, ktorý kandiduje za stranu SaS, časť uznesenie, kde sa nachádzajú aj tieto správy. Sám Dostál podal na Roberta Fica trestné oznámenie za to, že mal Kisku vydierať. Exprezident bol vypovedať na polícii a rozprával o tom, ako na neho mal bývalý premiér tlačiť. Fico sa chcel stať predsedom Ústavného súdu, Kiskovi mal za to sľubovať upokojenie situácie.

Volal mi Béla Bugár

Predsedu Ústavného súdu menuje prezident. Fico sa síce uchádzal o post ústavného sudcu a viackrát povedal, že chce byť predsedom, nakoniec sa tak nestalo a prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala do tejto funkcie Ivana Fiačana. Kiska vyšetrovateľovi počas výpovede ukázal staršie SMS, ktoré si vymenil so súčasným premiérom Petrom Pellegrinim. Správy si vymenili začiatkom januára 2019. „Volal mi BB (Béla Bugár, pozn. red.), vraj s ním ON hovoril a že mi má odkázať, že buď ho dám za predsedu ÚS alebo prdloží nejakú správu do parlamentu proti mne. To je to posolstvo, čo mi chcel v Tatrách povedať?“ napísal Kiska, reč bola o Ficovi.

Zdroj: Facebook/Ondrej Dostál

Vieš, ON by už chcel veľmi odísť

Premiér Pellegrini mu odpísal o niekoľko minút. „Ahoj. Myslím, že to BB veľmi zjednodušil... Vieš, že ON by už veľmi chcel odísť. A jediné riešenie pre neho pripadá predseda ÚS,“ píše Pellegrini. „To posolstvo je skôr, že by to veľmi chcel a na oplátku ponúka veľmi konštruktívny dialóg a snahu o upokojenie situácie na všetkých frontoch, kde ešte nejaké problémy by mohli byť... nerád by som bol, keby sa to teraz zamotalo na interpretácii a slovíčkach,“ napísal.

Ficova kandidatúra na Ústavný súd minulý rok úspešná nebola Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Ale je pravda, že ak sa mu tento odchod nevydarí, tak mu asi nič iné nezostane, ako len tvrdo bojovať až do konca... Ale odkaz prosím cháp tak, ako som napísal na začiatku... že vie byť v prípade úspechu veľmi veľmi konštruktívny...“ dodal v správe súčasný premiér. Podľa uznesenia Pellegrini potvrdil existenciu SMS správ a potvrdil aj to, že mohla existovať nejaká správa voči Kiskovi, ktorá mala byť predložená do parlamentu. Fico sa mal s Kiskom za prítomnosti terajšieho premiéra Pellegriniho a vtedajšieho hovorcu Kisku Romana Krpelana. Prvýkrát sa stretli vo vládnom zariadení Kamzík v Starom Smokovci a druhýkrát v hoteli Bôrik.

Fico svoju pomstu naplnil, uviedol Kiska

Kiska podvečer reagoval na tlačovej konferencii. Zverejnené správy považuje za kľúčový dôkaz. Zopakoval, že o týchto vyhrážkach hovoril verejne na tlačovke ešte ako prezident. „Trestné oznámenie som nepodal ja, bral som to ako politickú vec,“ uviedol. „NAKA som odovzdal všetky dôkazy vrátane telefónnej komunikácie, súkromnú komunikáciu som nikdy nezverejnil. Považujem za správny postup, aby takéto veci vyšetrovala polícia,“ povedal.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Dodal, že nepovažuje za slušné zverejňovať súkromnú komunikáciu. „Osobne som nevedel, aké informácie dostal pán poslanec Dostál a nevedel som ani že niečo zverejní,“ povedal. „Vedel som len, že NAKA vyšetrovanie zastavila a Fico svoju pomstu naplnil. Nikdy som sa nenechal vydierať a nikdy sa ani nenechám.“ Líder Za ľudí zopakoval, že Ficovu ponuku neprijal a práve preto sa spustila antikampaň a zverejňujú sa proti nemu videá. „Každý v živote robí chyby, ale pre Fica som sa najviac previnil tým, že som sa mu postavil,“ povedal.

Fico aj Pellegrini hovoria o trápnom pokuse

Požiadali sme o stanovisko stranu Smer aj premiéra Petra Pellegriniho. Pár hodín pred moratóriom hovorí vládna strana Smer o trápnom pokuse. „Ide o trápny pokus A. Kisku, ktorý sa snaží prekryť vlastné škandály a zachrániť jeho padajúce preferencie. Polícia prípad uzavrela so záverom, z ktorého jasne vyplýva, že A. Kiska si celý tento príbeh vymyslel,“ uviedol pre Topky hovorca Smeru Ján Mažgút.

Premiér takisto uviedol, že ide o divadlo. „Ide o zúfalé divadlo pána Dostála, ktorý zachraňuje klesajúce percentá Kisku, topiaceho sa vo vladtných škandáloch. Táto komunikácia neobsahuje nič, čo sa týka pozemkových a daňových problémov Kisku. Predseda vlády sa nikdy nezníži na úroveň Andreja Kisku a nezverejní výhražnú komunikáciu jedného z Kiskových poradcov,“ napísala pre Topky hovorkyňa Patrícia Macíková.