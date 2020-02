MIMORIADNE Ďalšie podozrenie na koronavírus: V Ružomberku hospitalizovali štyroch ľudí

RUŽOMBEROK – Do vojenskej nemocnice v Ružomberku priviezli v stredu ďalších štyroch pacientov s podozrením na ochorenie spôsobené koronavírusom 2019-nCoV.

Ide o rodinu, ktorá bola na lyžovačke v Taliansku. To potvrdila hovorkyňa nemocnice Petra Dišková s tým, že bližšie informácie poskytne neskôr. Pacienta s podozrením na toto ochorenie priviezli do vojenskej nemocnice aj v utorok (25. 2.). Muž podľa hovorkyne pracuje ako kamionista a od 21. januára do 16. februára bol pracovne v talianskom Miláne.

Koronavírus sa u kamionistu nepotvrdil

Infekciu koronavírusom u 37-ročného pacienta, ktorého v utorok (25. 2.) priviezli do Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Ružomberku, nepotvrdili. Výsledky vyšetrení sú negatívne. Uviedla hovorkyňa nemocnice Petra Dišková s tým, že muža prepustia domov vo štvrtok (27. 2.).

Pacient srbského pôvodu, ktorý žije s rodinou v Ružomberku, mal suchý kašeľ a zvýšenú teplotu. Keďže sa nachádzal v oblasti s výskytom koronavírusu, privolaná záchranná služba ho priviezla na kliniku infektológie.