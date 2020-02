Slováci prepadli panike: Zaplavili nás falošné správy o zatajovaní koronavírusu, sú to klamstvá šíriace strach!

Do redakcie Topiek prišlo niekoľko tipov, že v našich nemocniciach sú nakazení pacienti. „V ružinovskej nemocnici leží prvý potvrdený pacient s koronavírusom. Nechcú to však zverejňovať pred voľbami,“ znie jeden z nich. „Na Kramároch je hospitalizovaná pani s koronavírusom. Do médií to pôjde v sobotu po voľbách, aby ľudia šli voliť,“ stojí v ďalšom. „Koronavírus, Humenné bude v karanténe,“ píše sa v treťom tipe. Klamstvo šíri aj ďalší Slovák. „Z overeného zdroja mám info, že na Slovensku sú dva prípady potvrdené na koronavírus. Ide o Bratislavu. Zamestnanci majú zakázane o tom hovoriť, ak niekomu niečo povedia, hrozí im výpoveď.“

Ani jeden z nich však nie je pravdivý. Ich falošnosť potvrdila Eva Kliská, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava, pod ktorú patria Nemocnica Ružinov a Nemocnica na Kramároch. „Ani na Kramároch, ani v Ružinove nie je potvrdený koronavírus,“ povedala pre Topky.sk. Koronavírus sa taktiež nepotvrdil u pacienta z Humenného, ktorého hospitalizovali v michalovskej nemocnici.

V Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici vykonali cvičenie pre prípad nakazenia koronavírusom. Zdroj: SITA/Peter Rusko

Ministerstvo zdravotníctva: Šírenie poplašnej správy je trestný čin

Situáciu upokojuje aj rezort zdravotníctva. Ministerstvo uviedlo, že v uplynulých 24 hodinách sa zvýšila intenzita "zaručených správ" o potvrdenom prvom ochorení COVID-19 (koronavírus) na Slovensku. „Upozorňujeme, že šírenie poplašnej správy sa považuje za trestný čin. Na Slovensku je aktuálne 113 vzoriek preverených s výsledkom NEGATÍVNY,“ zdôraznil rezort.

Ministerstvo zdravotníctva je ihneď informované o výsledkoch od kolegov z Úradu verejného zdravotníctva SR. „V nadväznosti na to ide okamžitá informácia verejnosti prostredníctvom médií a profilu MZ SR na Facebooku,“ dodal rezort.