Slováci, zvážte cestu do ďalšej európskej krajiny: Hlási nárast počtu infikovaných koronavírusom

Bola to otázka pár dní, keď koronavírus prešiel aj do Španielska po prepuknutí v Taliansku, ktorý tam už nakazil 374 ľudí a má na svedomí 12 mŕtvych. Vo všetkých prípadoch ide o starších ľudí. Počet infikovaných v Španielsku v súčasnosti dosahuje 12 prípadov po potvrdení prvého prípadu Covid-19 v Andalúzii. Je to 62-ročný muž, prijatý do nemocnice Virgen del Rocío v Seville, ktorý necestoval do žiadnej z ohrozených krajín. Prví dvaja nakazení v Španielsku, nemecký turista v La Gomera a britský občan na Mallorke, už túto chorobu prekonali. Informoval o tom portál La Vanguardia.

Skoro popoludní bol v Katalánsku odhalený druhý prípad Covid-19 po včerajšom pozitívnom teste aj talianskeho občana žijúceho v Barcelone, ktorý je hospitalizovaný v nemocnici Clínic. Dnes ráno sa potvrdil aj druhý prípad choroby v Madride, pacientovi, ktorý je v dobrom zdravotnom stave.

Okrem toho v súčasnosti v Tenerife sú infikovaní taliansky lekár, jeho manželka a pár priateľov, ktorí ich sprevádzali. Všetky tieto prípady sa dotýkajú prepuknutia koronavírusu zaznamenaného v severnom Taliansku, keďže v poslednej dobe cestovali do danej oblasti.

Taliansky lekár a jeho manželka, ktorí prišli na Tenerife a sú v dobrom zdravotnom stave, zostali takmer týždeň v hoteli Palace H10 Costa Adeje. Infikovali dvoch priateľov, s ktorými si užívali dovolenky, s ktorými mali priamy kontakt, a ako preventívne opatrenie sa tento utorok rozhodli úplne izolovať hotel, v ktorom boli všetci ubytovaní.

Vzorky získané z týchto dvoch nových pozitívnych výsledkov z Tenerife boli zaslané Zdravotnému ústavu Carlos III na potvrdenie v druhom teste podľa protokolov ustanovených pre túto situáciu. V súčasnosti sú izolovaní vo Fakultnej nemocnici Panny Márie v La Candelaria, v tom istom centre, kde sú prijatí lekár a jeho partnerka. V Madride bol túto stredu potvrdený koronavírus aj u 24-ročného muža, ktorý odcestoval do severného Talianska a prijali ho do nemocnice Carlos III.

Španielske ministerstvo oznámilo zaslanie vzoriek na potvrdenie Národnému mikrobiologickému centru v Madride, ako je stanovené v protokole ustanovenom pre tieto prípady. Madridské spoločenstvo do dnešného dňa vylúčilo viac ako 200 prípadov vyhodnotených po vyhlásení ohniska koronavírusu v čínskom meste Wu-chan 30. decembra .

Okrem toho sa vo Valencii potvrdil ďalší prípad koronavírusu. Je to muž, ktorý išiel do nemocnice La Plana so symptómami kompatibilnými s touto chorobou. Prvé analýzy potvrdili prítomnosť vírusu.

V Katalánsku bola zistená nová nákaza, ktorá by ovplyvnila 22-ročného chlapca so všetkými symptómami patológie, ktorú v posledných dňoch cestoval do Talianska. Tento posledný prípad sa pripája k prípadu 36-ročnej Talianky s bydliskom v Barcelone, ktorá odcestovala do severného Talianska od 12. do 22. februára, a bola tiež pozitívne testovaná.