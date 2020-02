Koronavírus úraduje v Európe: Vlády prijímajú preventívne opatrenia

Vlády odporúčajú svojim občanom, aby necestovali do Talianska, prípadne aby po návrate odtiaľ zostali v izolácii. Viacero leteckých spoločností zrušilo lety do Talianska. Bulharské aerolínie Bulgaria Air informovali, že do 27. marca pozastavili lety do Milána. Grécko a Chorvátsko zakázalo školské výlety do Talianska. Francúzska vláda uviedla, že študenti, ktorí sa vrátili z prázdnin v severnom Taliansku, budú musieť pred nástupom do školy byť v karanténe. Varovania pred cestami do Talianska vydali aj vlády v Izraeli a Írsku. Rakúsko v pondelok varovalo svojich občanov pred cestovaním do zasiahnutých talianskych regiónov a odporúčalo návštevníkom, aby sa vyhýbali veľkým zhromaždeniam. Nemecká pošta (Deutsche Post) oznámila, že do postihnutých oblastí v Taliansku zastavila doručovanie zásielok.

Podobne aj britské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo občanov prichádzajúcich zo severného Talianska, aby sa dobrovoľne izolovali. Toto odporúčanie sa vzťahuje aj na ľudí prichádzajúcich z určitých častí Ázie vrátane Južnej Kórey a Číny. Kuvajt v utorok dočasne zastavil lety z Talianska, Južnej Kórey a Thajska. Počet obeti nákazy spôsobenej novým koronavírusom v Taliansku stúpol v utorok večer na 11. Počet infikovaných sa zvýšil na 324. Deväť z desiatich úmrtí sa vyskytlo v regióne Lombardsko a dve v Benátsku. Z 322 nakazených je 240 v Lombardsku. Niektoré z nových prípadov sa objavili aj v častiach Talianska nachádzajúcich sa mimo dvoch najviac postihnutých severných regiónov Lombardsko a Benátsko. Traja infikovaní boli hlásení zo Sicílie, dvaja z Toskánska a jeden z Ligúrie.

Česká bezpečnostná rada neodporúča cestovať do Lombardska a Benátska

V dôsledku šírenia koronavírusu po Európe zasadla v utorok večer v Prahe Bezpečnostná rada štátu, ktorú zvolal český premiér Andrej Babiš. Ten po jej skončení oznámil, že rada neodporúča občanom cestovať do talianskych regiónov Lombardsko a Benátsko. Ľudia by podľa neho mali zvážiť, či vôbec do cudziny vycestujú. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz. Čechom, ktorí sa zo severu Apeninského polostrova vracajú domov a pociťujú príznaky choroby, premiér Babiš odporučil, aby okamžite kontaktovali lekára, najlepšie telefonicky. "Nepodceňujeme to, je to naša priorita. Sme v kontakte s členskými štátmi Európskej únie, kde sa koronavírus vyskytol," dodal podľa spravodajskej televízie ČT24 Babiš.

Ministerstvo zdravotníctva aj hygienici podľa neho dostali jasné úlohy a sú na výskyt choroby pripravení. Minister zdravotníctva Adam Vojtěch povedal, že Česko je pripravené izolovať celé mestá, pokiaľ by sa v krajine rozšíril koronavírus. Českí lekári dosiaľ preverili 98 prípadov podozrení na nákazu, pričom infekcia sa u žiadneho z nich nepotvrdila.