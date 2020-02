V Innsbrucku zatvorili hotel, kde pracovala Talianka nakazená koronavírusom

Dvadsaťštyriročná žena, ktorá pracovala v hoteli Grand Hotel Europa, sa spolu so svojím takisto nakazeným priateľom nachádza v nemocnici v Innsbrucku. Ich zdravotný stav je dobrý. Dvojica pochádzajúca z okolia talianskeho mesta Bergamo ležiaceho v najviac postihnutom regióne Lombardsko pricestovala do Innsbrucku v piatok a v pondelok ju hospitalizovali. Podľa informácií denníka Kurier je riziko, že by sa hoteloví hostia vírusom nakazili, nízke. Kolegovia recepčnej napriek tomu majú neplánované voľno. Uzatvorenie hotela a bydliska ženy nariadil tirolský hajtman Günther Platter po dohode s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom, ministrom vnútra Karlom Nehammerom a starostom Innsbrucku Georgom Willim.

Spolková krajina Tirolsko oznámila, že pripravuje zavedenie viacerých opatrení. Ich cieľom je nájsť osoby, ktoré mohli prísť s nakazenými do kontaktu. Podľa ministra vnútra Nehammera je v nasadení 15 policajtov, ktorí zdravotníckym orgánom pomáhajú "rýchlo a efektívne" zaviesť karanténne opatrenia. "Musíme spoločne spraviť všetko, aby sme zastavili šírenie (koronavírusu)," povedal. Miestne úrady sú v úzkom kontakte so zdravotníckymi zariadeniami, ako aj pracoviskom infikovanej ženy, uviedol Platter.