VOĽBY 2020 Ľudia chceli zmenu a tá aj príde, okomentoval výsledky exit pollu Truban

BRATISLAVA – Ľudia chceli zmenu a tá aj príde. Takto okomentoval výsledky exit pollu vykonaný pre televíziu Markíza líder koalície Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu) Michal Truban. Koalícia strán by podľa tohto exit pollu vo voľbách získala 9,7 percenta.

Keďže PS/Spolu kandiduje vo voľbách ako koalícia, na vstup do Národnej rady SR musí získať minimálne sedem percent. Truban priblížil, že čakali dvojciferný výsledok, no nie sú od neho ďaleko, tak verí, že ho ešte dosiahnu. Za dôležité považuje, že strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) podľa predbežných výsledkov zásadne klesla. Podľa exit pollu by ich volilo 6,5 percenta voličov.

„Pozícia tretej najsilnejšej politickej strany je to, v čo sme dúfali,“ doplnil programový líder PS/Spolu Miroslav Beblavý. Truban dodal, že treba ešte počkať na konečné výsledky a pristupovať k tomu zodpovedne. Po zverejnení informácií, koľko percent získali v exit polle strany Vlasť Štefana Harabina, Slovenská národná strana, Most-Híd či Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), prepukla v centrále strany obrovská vlna eufórie a niekoľkominútový aplauz.

Desiate parlamentné voľby od nežnej revolúcie v roku 1989 sa začali dnes o 7:00, hlasovalo sa do 22:00. Kandiduje v nich celkovo 24 politických subjektov. Vo volebnom odvode vo Veľkom Krtíši však mohli občania voliť o hodinu dlhšie. Dôvodom je úmrtie člena volebnej komisie. Aj vo volebnom okrsku č. 4 na Bakossovej ulici v Banskej Bystrici sa voľby konali dlhšie. Priamo vo volebnej miestnosti zomrel 79-ročný muž. Volebnú miestnosť zatvorili na pol hodinu, to znamená že voľba tu bola posunutá do 22:30. Moratórium sa teda predĺžilo z 22:00 na 23:00.