Členovia PS/SPOLU odvolili: FOTO Nechýbali motýle v bruchu ani trapas pani Beblavej

BRATISLAVA - Parlamentné voľby 2020 sa blížia do finále a politici sa počas dňa pochválili fotkami z volebných miestností. Inak to nebolo ani v prípade členov koalície PS/SPOLU. V ranných hodinách odvolil Miroslav Beblavý s rodinou, poobede aj Michal Truban s partnerkou. Ostatní členovia na seba nenechali dlho čakať. Nechýbali trapasy ani motýliky v bruchu!

Už o pár hodín sa dozvieme výsledky kľúčových parlamentných volieb, v ktorých sa o hlasy uchádza aj nováčík medzi stranami - koalícia PS/SPOLU. Lídri už odvolili a zahanbiť sa nenechali ani ostatní členovia.

Trapas pani Beblavej

Doobeda odvolil aj programový líder koalície Miroslav Beblavý s manželkou. Tej sa podaril milý trapas a obálku takmer hodila do urny na nepoužité lístky. Beblavý po odovzdaní hlasu uviedol, že v danom volebnom okrsku už volí 18 rokov, odkedy sa tam prisťahoval. Podľa neho bude vysoká účasť v týchto parmentných voľbách, čo bude znamenať podľa jeho slov veľkú zmenu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Truban dúfa v dvojčiferný výsledok

Volebný líder koalície strán PS/SPOLU Michal Truban verí, že príde zmena a Slovensko sa vyberie správnou cestou modernej a spravodlivej krajiny. Povedal to po tom, ako odvolil na Gymnáziu Grösslingová v Bratislave. Zároveň dúfa, že koalícia získa vo voľbách dvojciferný výsledok. Spolu s ním prišla voliť aj jeho tehotná partnerka.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

Odvolili aj ďalší členovia

Juraj Hipš

„Prajem vám, aby ste pri dnešnom rozhodovaní mali jasnú myseľ a šťastnú ruku. Aby ste volili zo srdca aj dali na hlas rozumu. Oboje budeme v najbližších mesiacoch a rokoch veľmi potrebovať.“

Zdroj: Facebook

Simona Petrík

„Mám motýle v bruchu, ale teším sa na večer! Držme si palce!“

Zdroj: Facebook

Martin Poliačik

Zdroj: Facebook

Zuzana Števulová

„Takto pred rokom by som si to nebola ani predstavila. Keďže majú tieto voľby pre mňa osobitný význam, chcela som voliť doma s rodičmi. A tak som dnes prvý raz v živote zakrúžkovala svoje meno na kandidátke a so mnou tieto skvelé ženy: @lucia_plavakova @zorajaura @danakleinert

Dáme to. P.S.: Nikdy som toľko ľudí na Bystričke voliť nevidela. Tipujem, že účasť bude vysoká.“

Zdroj: Instagram

Branislav Diďák

„Odvolené. Volil som srdcom a rozumom, teda: Viera Dubačová, Pavel Macko. Ten tretí krúžok bola obrovská dilema, ale má ho odo mňa Anton Piták.“

Zdroj: Facebook

Pavel Macko