VOĽBY2020 Bugár na exit polly reagovať nechce, počká si na výsledky volieb

"Povedal som, že prvý určite bude Matovič, bude mať obrovskú zodpovednosť zložiť stabilnú vládu a splniť to, čo sľúbil. My sme splnili to, čo sme sľúbili," povedal pred novinármi Bugár.

"Silný je ten, ktorý aj keď padne, vie sa postaviť a my sme to dokázali x-krát," povedal. "A ešte sme nepadli," skonštatoval. Komentovať výsledky Mosta-Híd chce až vtedy, keď budú známe oficiálne výsledky. Volebný líder Árpád Érsek sa zatiaľ medzi novinármi neobjavil.