Veľké plány Kočnera prekazil Najvyšší súd: Ráno si objednal lietadlo, popoludní ho poslali za mreže

BRATISLAVA - Mariana Kočnera, ktorý je momentálne obžalovaný z objednávky vraždy Jána Kuciaka aj v prípade falšovania zmeniek, poslal Najvyšší súd do väzby 28. júna 2018. Práve v ten deň si mal objednať súkromné lietadlo do chorvátskeho Splitu.

Marian Kočner poslal ráno v deň súdu SMS správu Petrovi Beníkovi, spolumajiteľovi leteckej spoločnosti Tatrajet. "Zdravím. Na pondelok poobede by ste mali voľné lietadlo? Ďakujem," mal podľa Aktualít napísať Kočner. Informácie pochádzajú z tzv. Kočnerovej knižnice, ktorú sprístupnili len "vybraným" médiám.

Kočner chcel vtedy letieť do Splitu s ďalšími šytrmi osobami. Zrejme si bol istý, Že Najvyšší súd ho za mreže nepošle. Jednou z nich mala byť dcéra kontroverzného podnikateľa Jozefa Majského Eva Majská. "Ahoj, šérneme džeta v pondelok?" pýtal sa Kočner Majskej. Podľa portálu mal dva dni po vražde Jána Kuciaka dokonca poslať 100-tisíc eur na účet Eva Majská - Pegas. Majská tvrdí, že žiadne peniaze od Kočnera nedostala. Na nahrávke s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom trnkom zase Kočner hovorí, že pre Majského zabezpečili prepustenie z väzby, pretože je kamarát.

Jachta v Chorvátsku

Kočner chodil do Chorvátska pravidelne, asi 8 kilometrov od Splitu kotvil svoju jachtu Pegas. Tá má byť už teraz prepísaná na jeho exmanželku Karolínu. Kočner o svojej jachte nahral aj nahrávku, na ktorej opisuje, že tam dokáže fungovať aj niekoľko dní.

Kočner sa pripravoval aj na to, že bude musieť rýchlo odísť zo Slovenska. Písal si o tom s bratislavským podnikateľom Tomášom Rajeckým, s ktorým sa Kočner objavil na tzv. mafiánskych zoznamoch. "Medzinárodné vody to istia, loď mám vybavenú," písal Kočner v komunikácii, ktorú zaistila polícia. Bolo to potom, ako odsúdili Ladislava Bašternáka za daňové podvody.

Marian Kočner je vo väzbe už rok a pol. Zdroj: Topky/Peter Korček ​

Kočner ráno, v deň pojednávania na Najvyššom súde, volala aj so svojím kamarátom, nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom, ale aj s Petrom Tóthom a Alenou Zsuzsovou, ktorá je tiež vo väzbe obžalovaná zo sprostredkovania vraždy Jána Kuciaka. Len niekoľko hodín pred rozhodnutím písal Kočnerovi kamarát z Chorvátska, ktorý sa mu stral o loď. Informoval ho, že na nej vykonal opravy a je dotankovaná.

Kočner tesne po rozhodnutí o tom, že ide do väzby, písal aj svojej milenke Miriam Hatinovej: „Berie ma do väzby. Bohužiaľ.“ Snažil sa tiež dovolať svojej dcére, tá mu nezdvihla.