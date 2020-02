Slováci, pozor! V surovine na pečenie sa ukrývala hrozba, celá zásielka sa zlikviduje

BRATISLAVA – Desivé odhalenie Hraničnej inšpekčnej stanice (HIS) Vyšné Nemecké prišlo po tom, čo jej inšpektor odobral vzorku z múčky z lieskových orechov.

V rámci kontroly importu potravín vykonal inšpektor HIS Vyšné Nemecké odber vzorky výrobku „Múčka z lieskových orechov“ (20 kg) so šaržou LOT AG2-2019, N196650. Krajinou pôvodu je Gruzínsko, vývozcom tamojšia spoločnosť Agroprofile LTD a dovozcom nemecká firma Golden Food 24 GmbH.

„V analyzovanej vzorke bolo zistené prekročenie maximálneho obsahu aflatoxínu B1 (11,3 µg/kg a 18,4 µg/kg) a sumy aflatoxínov B1, B2, G1, G2 (21,7 µg/kg a 35,2 µg/kg),“ uviedla na svojom webe Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR s tým, že celá zásielka bola pozastavená a bude zlikvidovaná.

Čo spôsobujú aflatoxíny v potravinách?

Z približne 20 druhov aflatoxínov len štyri boli objavené v potravinách (B1, B2, G1 a G2). Modifikované aflatoxíny možno nájsť v mlieku a mliečnych výrobkoch (aflatoxíny M1 a M2). Aflatoxíny majú schopnosť hromadiť sa v ľudskom tele s veľmi vážnymi následkami; poškodzujú pečeň a môžu vznikať zhubné nádory. Výskyt aflatoxínov bol daný do súvislosti s výskytom rakoviny pečene v tých krajinách, kde je takáto potrava obsahujúca vysoký obsah aflatoxínov dôležitou zložkou ľudskej výživy.