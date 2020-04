Obľúbené ovocie Slovákov bolo plné pesticídov! Inšpekcia má aj ďalšiu zlú správu

Čítajte aj: Potravinoví inšpektori prekontrolovali stovky obchodov: Prichytili aj zamestnancov bez ochranných pomôcok

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice – mesto odobrala v rámci úradnej kontroly potravín vzorku mandarínok vo veľkosklade MILK-AGRO spol. s.r.o., ktorý sa nachádza na ulici Pri bitúnku.

„V analyzovanej vzorke boli zistené rezíduá pesticídov fenvalerátu = 0,064 mg/kg a fenbutatin oxidu = 0,22 mg/kg. Výpočtom sa zistilo, že pre fenvalerát a fenbutatin oxid podiel PSTI na hodnote ADI nepredstavuje riziko pre deti a dospelých, ale fenbutatin oxid je nepovolená látka,“ skonštatovala ŠVPS SR.

„Zároveň bol vo vzorke mandarínok zistený multireziduálny nález 10 rezíduí pesticídov. Bola vypočítaná hodnota HI (Hazard Index) pre deti a pre dospelých: Pre deti HI =2,3 a pre dospelých HI = 0,46,“ uviedla a dodala, že na základe vypočítaných hodnôt HI (Hazard Index) vyplýva, že zistené množstvo 10 rezíduí pesticídov v mandarínkach predstavuje zdravotné riziko z konzumácie (hodnoty sú vyššie ako 1) pre deti.

„Mandarínky boli skonzumované,“ potvrdila štátna potravinová správa.

Predmetné mandarínky boli z Turecka, dovozcom bola firma Roman Beňo, farma Seňa, ktorá sídli v mestskej časti Košice – Barca, a vývozcom spoločnosť ILIRI DIS TICARET LTD. STI. v tureckej Antalyi.