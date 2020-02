PRIESKUM Predčasné voľby či vláda opozície so Smerom? Väčšina voličov má v prípade volebného patu jasno

BRATISLAVA - Ak by po parlamentných voľbách, ktoré sa konajú 29. februára, prišlo k povolebnému patu a síce, že by vládu mohol zostaviť len Smer s opozičnými stranami, väčšina voličov by bola za predčasné voľby. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Focus.

Prieskum si dala vypracovať televízia Markíza pre reláciu Na telo, v ktorej dnes diskutovali líder Sme rodina Boris Kollár a podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár. Otázka v prieskume znela: "Predstavte si, že by po parlamentných voľbách vznikla situácia, že by novú vládu mohli zostaviť len strana SMER spoločne s niekoľkými opozičnými stranami. Ktorú z nasledujúcich možností by ste uprednostnili?"

Zdroj: Reprofoto/TV Markíza

Prieskum robila agentúra Focus od 15. do 22. januára 2020 na vzorke 1013 respondentov. Tretina opýtaných by si takú vládu vedela predstaviť, no až polovica by uprednostnila predčasné voľby. Zvýšných 17% opýtaných na otázku nevedelo odpovedať. Medzi voličmi jednotlivých strán by bolo za vládu Smeru a opozície až 91% opýtaných z pomedzi voličov vládneho Smeru.

Zdroj: Reprofoto/TV Markíza

Potom nasledujú priaznivci SNS (44%) a Mosta-Híd (43%). Naopak, za túto možnosť by určite neboli voliči SaS, ktorí by si radšej vybrali predčasné voľby. Rovnaký názor majú aj voliči OĽaNO (85%), PS a SPOLU (82%) a potom aj priaznivnici Za ľudí (76%). Pri stranách KDH, Sme Rodina a ĽSNS by vládu Smeru s opozíciou privítala tretina prívržencov.