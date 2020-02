Pellegriniho šéf úradu sa prebojoval do desiatky kandidátky: S premiérom odchádzame z párty ako poslední!

Na svoj vek ste na pomerne vysokom poste – ste vedúcim Úradu vlády SR. Ako ste sa na tento post dostali?

Už počas vysokej školy som sa zaujímal o veci verejné a politiku. Ako právnik som sledoval odborné, ale aj politické témy. Už vtedy som mal vnútorné smerovanie, že chcem robiť pre ľudí. Kde inde sa dajú veci ovplyvňovať k lepšiemu ako keď človek ide pracovať pre štát? Pred kariérou právnika niekde v komercii som uprednostnil prácu najprv na vysokej škole a potom v Štátnych hmotných rezervách. Následne som dostal ponuku od súčasného premiéra.

Premiér vám vložil do rúk pomerne veľkú dôveru. Poznali ste sa s ním už aj predtým?

Pri Petrovi Pellegrinim pôsobím už od čias jeho pôsobenia ako ministra školstva, po voľbách v roku 2016 sme spoluzakladali Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a v minulom roku som prijal jeho ponuku stať sa vedúcim Úradu vlády. Spoznali sme sa teda pracovne, no za tie roky sme už mali možnosti spoznať aj neformálne.

Zažili ste s premiérom aj poriadnu párty?

Určite áno, pretože Peter Pellegrini robí všetko naplno. Keď treba tak je v práci sedem dní v týždni, dvanásť hodín denne a keď sa zabáva, tak ide tiež na plný plyn. Niekoľkokrát som s ním zažil oslavu, keď sme mali na ďalší deň voľno a boli sme medzi tými, ktorí odchádzali domov ako poslední.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Ako sa zmenil život mladého človeka, keď nastúpi do funkcie?

V tejto pozícii trávim podstatne viac času v práci. Ale aj ja som len človek a občas sa musím zreštartovať. Tým každodenným reštartom je pre mňa každé ráno dvíhanie ťažkých váh v posilňovni a najväčším nabíjačom zase trávenie spoločného času po práci s partnerkou a dvojmesačným synom. Keďže toho času je ozaj málo, som o to vďačnejší každej príležitosti vybehnúť na pivo s priateľmi.

Do volieb ostáva niečo vyše mesiaca, často sa hovorí o tzv. „Ficovom“ a „Pellegriniho“ krídle. Registrujete takéto rozdelenie?

My môžeme mať na rôzne veci iné názory, ale na konci dňa sme vždy jeden tím, ktorý pracuje pre ľudí. Smeru môžete vyčítať čokoľvek, ale za posledné roky spravil pre ľudí najviac zo všetkých politických strán, ktoré tu boli. Ekonomike sa darí, nezamestnanosť je na 4 %, pracujúci majú svoje práva, staráme sa o mladé rodiny, ale aj o dôchodcov a sociálne slabších. Kto priniesol obedy deťom zadarmo alebo vlaky pre študentov a dôchdcov? Smer a jeho tím v parlamente a vo vláde. Pozrite si ostatné strany, tvária sa že je všetko v poriadku vo vnútri a zrazu sa len rozpadnú, rozštiepia, prípadne odíde časť poslancov. Nejde im o ľudí, ale len o vlastné ambície a nedokážu spolu spolupracovať ani v opozícii. Navyše, hovoria o sebe ako o nových politikov, ale veľa z nich sa neúspešne snaží preraziť v politike už niekoľko rokov. Najlepším príkladom je pán Beblavý, ktorý je už vo štvrtej strane. Čiže som veľmi rád, že v Smere je živá diskusia a kolegovia sa neboja občas aj zdvihnúť hlas pre svoj názor. Veď, v ktorej rodine nepríde občas k výmene názorov?

Aká je na úrade atmosféra?

Profesionálna, no osobne sa snažím vytvárať veľmi priateľské prostredie. Nie vždy to ide, no vždy treba začať od seba a od prvého dňa po nástupe som vyhlásil, že u mňa sú vždy dvere otvorené pre všetkých kolegov. Zároveň som však musel urobiť aj veľa manažérskych rozhodnutí, aby úrad fungoval ešte lepšie v duchu hesla „moderne, efektívne, transparentne“ so zreteľom, že robíme pre ľudí a pre lepšie fungujúci štát.

Stávajú sa na úrade aj vtipné situácie?

Takých je veľa, čomu som rád. Jednou takou situáciou bolo, keď sme na predminuloročnej vianočnej kapustnici podávali vianočný punč z plastových pohárov – žiaľ, viac ako polovica z nich bola deravá a tak punč skončil skôr na oblečení kolegov, ale aj táto humorná udalosť bola na niečo dobrá – keďže sme po nej prešli postupne v rámci celého úradu k podstatne ekologickejšiemu sklu.

V rámci Smeru ste pomerne neznámou tvárou, no na kandidátke ste oproti minulým voľbám v prvej desiatke.

Spolu s Petrom Pellegrinim a ďalšími novými tvárami som súčasťou zodpovednej zmeny, ktorú Smer v týchto voľbách ponúka občanom. Smer počas svojej histórie spravil pre ľudí najviac, ale nevyhol sa ani chybám. Sme však strana, ktorá sa vie poučiť, kandidátku sme výrazne omladili a ja sám som súčasťou novej generácie sociálnych demokratov, ktorí chcú pokračovať v práci pre ľudí. Vždy budem presadzovať princíp, že na prvom mieste sú ľudia a štát im má slúžiť. Poviem aspoň jeden príklad za všetky. Oblasť, ktorá je pre mňa ako mladého človek a čerstvého otca prirodzene blízka, je podpora mladých rodín. Tak ako sme aj na nedávnej programovej konferencii deklarovali, chcem po zvýšení materských a rodičovských príspevkoch, prísť s ďalšími systémovými zmenami a ešte viac pomôcť mladým rodinám.

Pred vami je Erik Tomáš a za vami Ľuboš Blaha. Obaja postúpili. Ako by ste zhodnotili týchto dvoch kandidátov? Ľuboš Blaha je považovaný za kontroverzného politika, ktorého v minulosti kritizoval aj premiér Pellegrini.

Smer je dlhodobo najväčšia politická strana a je prirodzené, že má aj rôzne typy voličov. Preto je dobré, že strana ponúka aj rôzne typy osobností a odborníkov, ktorý komunikujú odlišne. Nemám vo zvyku hodnotiť kolegov, ale Erik Tomáš je tvrdý pracant, pôsobil dlhé obdobie ako poradca premiéra, neskôr poslanec. Zaujíma sa o široký záber tém, nebojí sa postaviť za svoje názory v akejkoľvek diskusii. Ľuboša Blaha je nazývaný v médiách ako kontroverzný, no ja by som povedal že používa len iný slovník. Je to veľmi inteligentný a sčítaný človek. Nehovorím že som súhlasím so všetkými jeho názormi a že niektoré veci by som nepovedal inak. Ale pozrite sa akú veľkú popularitu má či už na sociálnych sieťach alebo v regiónoch. Je to jasný dôkaz toho, že nie všetci ľudia hovoria uhladeným a diplomatickým jazykom ako sa to snažia vykresľovať nové strany, pričom častokrát za takýmto jazykom skrývajú nenávisť. Ľuboš Blaha povie veci tak ako si myslí. To je demokracia. A to že premiér mal voči nemu výhradu? Úplne normálna vec. A opäť vidíte ten rozdiel, netajil, že má výhradu, netváril sa umelo pred verejnosťou že všetko je ok. Povedal, vydiskutovali si to ako chlapi a ide sa ďalej.

Ako hodnotíte proces s Marianom Kočnerom a obvinenia, ktoré počas neho zazneli na niektorých súčasných či bývalých predstaviteľov Smeru?

Určite sa v minulosti okrem veľa dobrých vecí urobili aj chyby. Nechcem ísť do konkrétnych vecí, keďže proces ešte pokračuje, ale pozrime sa na niekoľko vecí, ktoré sú už teraz zrejmé. Za koho vlády sa dostal pred súd človek, ktorému sa darilo rovnako dobre za Mečiara aj Dzurindu? Človek, ktorý na raňajkách so Sulíkom riešil voľbu generálneho prokurátora a kupovanie poslancov? Za vlády Petra Pellegriniho. Kto verejne deklaroval, že polícia aj prokuratúra majú voľné ruky, nech sa to týka kohokoľvek v tomto štáte? Opäť Peter Pellegrini ako úradujúci premiér. Takže netvárme sa, že chyby robil len Smer. Na rozdiel od ostatných sme však my prešli sebareflexiou a v osobe Petra Pellegriniho máme záruku, že v tomto štáte bude platiť padni komu padni rovnako pre každého. To je presne tá zodpovedná zmena, ktorú premiér a dovolím si povedať, že čiastočne aj ja, reprezentujeme.