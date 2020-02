VOĽBY 2020 Prieskum prináša šokujúcu zmenu: 25 dní pred voľbami predbehol kotlebovcov nový líder opozície

BRATISLAVA – Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali začiatkom februára, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 17,1 percenta. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) preskočilo kotlebovcov a je na druhom mieste. Svoj hlas by mu odovzdalo 12 percent voličov.

Tretích Kotlebovcov–Ľudovú stranu Naše Slovensko by volilo 11,1 percenta voličov. Vyplýva to z najnovšieho telefonického prieskumu agentúry Polis Slovakia pre denník Pravda, ktorý uskutočnila v dňoch 23. až 30. januára na vzorke 1 109 respondentov. Na voľbách by sa zúčastnilo 60 percent oprávnených voličov.

Do parlamentu by sa dostalo deväť politických subjektov. Na ďalších miestach sa postupne umiestnili strana Za ľudí (10%), koalícia strán PS/Spolu (9,1%), hnutie Sme rodina (6,3%), KDH (5,5%), SNS (5,5%) a SaS (5,2%). K päťpercentnej hranici potrebnej na vstup do parlamentu sa priblížili strany Most-Híd (4,8%) a Dobrá voľba (4,6%). Stranu Vlasť bývalého predsedu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina by volilo 3,9 percenta opýtaných, Maďarskú komunitnú spolupatričnosť 3,5 percenta.

Respondentom bola položená otázka: Keby boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu by ste volili? Na voľbách by sa zúčastnilo 60 percent oprávnených voličov, 27 percent opýtaných bolo nerozhodnutých a 13 percent by voliť určite nešlo.