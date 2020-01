VOĽBY 2020 Ďalšia dráma na politickej scéne! Fico vyzval Kisku na súboj, opäť sa do toho zamiešal Matovič

Na predsedu Za ľudí Fico vytiahol tému utečencov. "Môj názor poznáte. Som absolútne proti. Títo ľudia by na Slovensku ohrozovali bezpečnosť našich občanov, vytvárali by možno moslimské komunity, ktoré by kompletne menili charakter štátu. Ale som pripravený sa o tom s vami baviť," povedal Fico vo videu adresovanom Kiskovi.

VIDEO Fico vyzval Kisku na debatný súboj:

Zdôraznil, že je kedykoľvek pripravený s Kiskom "zviesť" televízny duel. "Verím, že ktorákoľvek televízia na Slovensku by takýto duel zverejnila," dodal. Kiska v diskusnej relácii TV Markíza Na telo nedávno povedal, že je povinnosťou Slovenska ako úspešnej krajiny pomôcť niekoľkým stovkám, možno tisíckam ľudí, ktorí utekajú pred vojnou a násilím.

Kde sa dvaja bijú ...

Kiska na výzvu zatiaľ nereagoval, no ozval sa predstaviteľ inej opozičnej strany. Bol to Igor Matovič, ktorý sa zapojil do diskusie pod videom. Komentár je už zmazaný, no predseda OĽaNO si ho ešte stihol zvečniť. Matovič následne vyzval na súboj Roberta Fica svojím svojským vulgárnym slovníkom. "Nebuď sralo a poď do debaty ty so mnou," napísal.

Andrej Kiska sa v minulosti už v televíznych diskusiách vyjadroval, že do diskusií pôjde len s jednotkami kandidátok, čo by bol v tomto prípade Peter Pellegrini a nie Fico.