VOĽBY 2020 Fico sa opäť pustil do Kisku: Na Slovensku nechce žiadnu ucelenú moslimskú komunitu

BANSKÁ BYSTRICA - Predseda Smeru-SD Robert Fico vyhlásil, že nechce na Slovensku žiadnu ucelenú moslimskú komunitu a nechce, aby "títo ľudia" menili charakter štátu. Povedal to v piatok v Banskej Bystrici ako reakciu na slová predsedu strany Za ľudí Andreja Kisku. Ten v televízii hovoril o povinnosti Slovenska ako úspešnej krajiny pomôcť "niekoľkým stovkám, možno tisíckam ľudí, ktorí utekajú pred vojnou a násilím".

"Principiálne za Smer-SD oznamujem, nikdy nebudeme súhlasiť s navážaním migrantov na naše územie. Je tu nejaký pán Kiska, ktorý bez zaváhania hovorí, že by sem navozil tisíce migrantov, to sme sa už fakt všetci zbláznili?" zdôraznil Fico a Kisku opätovne vyzval, aby to povedal Slovákom v ich televíznom dueli.

Fico tiež víta rozhodnutie o zvyšovaní počtu študentov na lekárskych vysokých školách a objemov finančných prostriedkov, na ktorom sa v piatok dohodol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s predstaviteľmi lekárskej akademickej obce. Podľa neho má na Slovensku podľa doterajších údajov v roku 2024 chýbať 3000 lekárov. Zdôraznil, že treba hovoriť aj o istých represívnych opatreniach.

"Môže sa na mňa hnevať ktorýkoľvek absolvent lekárskej fakulty. Človek si celý život platí dane a z nich sa platí vzdelanie toho lekára. Ten si však po šiestich rokoch štúdia, ktoré stojí okolo 60.000 eur, povie, odchádzam do Rakúska alebo Nemecka. Tak nech si to zaplatí alebo študuje tam. Jeden z viacerých návrhov je preto podmieniť ich odchod do zahraničia. Buď nech zaplatí šek na 60.000 eur, pričom hodnota takého vzdelania je podľa akademikov ešte vyššia, alebo nech si na Slovensku odpracuje desať rokov," konštatoval Fico v súvislosti s problémom nedostatku lekárov. Nevylúčil, že časom môže vzniknúť aj iná kategória vzdelávania.