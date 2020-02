VOĽBY 2020 Harabin v predvolebnej ankete: Vražda novinára fatálne zasiahla politické dianie

BRATISLAVA - Štefan Harabin je známy ako bývalý minister spravodlivosti za prvej Ficovej vlády a aj ako šéf Najvyššieho súdu SR. Počas minulého roka to dokonca skúšal ako kandidát na prezidenta Slovenske republiky, no neuspel, aj keď on mal po prvých sekundách od vyhlásenia výsledkov dramaticky iný názor a tvrdil, že VY-HRAL!. Toto je predseda strany Vlasť - Štefan Harabin.

Ste za pevné zakotvenie Slovenska v Európskej únii? Prečo je to podľa vás dôležité?

Do EÚ bezpochyby patríme. Čo navrhujeme robiť inak je to, aby sme neboli len servilným prikyvovačom. Musíme používať zdravý rozum a vedieť sa ohradiť a presadzovať riešenia, ktoré sú v národných záujmoch našej vlasti. Partnerstvo, na ktorom stojí EÚ je o počúvaní sa a hľadaní riešení, nie o presadzovaní záujmov mocnejších krajín. Slovensko nie je členom druhej kategórie a nesmieme sa báť to povedať. Týka sa to napríklad migračných kvót, ale aj gender politiky či mnohých ďalších oblastí. Protiruské sankcie poškodzujú našu ekonomiku a treba ich okamžite zrušiť. Sú to v skutočnosti sankcie protislovenské. Únia sa musí vrátiť k pôvodnému cieľu, hospodárskej spolupráci. Nemôže nám brániť obchodovať s Ruskom, Iránom, Čínou ani inými nečlenskými štátmi EÚ. Pokiaľ to nepochopia elity v Bruseli, tak práve oni a nie ich kritici, budú hrobármi EÚ. Nemožno akceptovať diktatúru názoru dovoleného Bruselom. Tvrdé jadro EÚ by znamenalo zánik Slovenska.

Presadzujete vystúpenie z organizácie NATO? Ak áno, prečo?

Súčasná spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ a politika NATO nepriniesla vyšší stupeň bezpečnosti pre Európu ,ani pre Slovensko. Naopak, napríklad nedávna vojna na európskom kontinente proti Federatívnej republike Juhoslávii vedená vojskami USA a NATO, organizovanie štátneho prevratu na Ukrajine, schvaľovanie umiestnenia jadrových zbraní USA na území Európskej únie a rozmiestňovanie vojsk NATO pri hraniciach Ruskej federácie, výrazne zhoršujú reálnu bezpečnosť občanov EÚ a Slovenska. Táto situácia môže viesť ku svetovej jadrovej vojne. Budeme preto presadzovať znižovanie prítomnosti výzbroje a vojsk USA na území Európskej únie, vrátane zákazu umiestňovania cudzích vojsk a vojenských zariadení na území Slovenska, normalizáciu situácie na Ukrajine a tvorbu mierových vzťahov medzi národmi. V rámci nášho členstva v NATO budeme presadzovať dodržiavanie platnej zmluvy a medzinárodného práva. Treba si, ale uvedomiť, že NATO naštartovalo proces svojho zániku podľa nedávnych vyjadrení prezidentov Trumpa a Macrona. Už teraz sa formuje nový bezpečnostný systém vo svete , ale aj v Európe. V Rusko v ňom bude hrať dominantnú rolu. Bez neho nie je možné vybudovať mierové spolužitie v Európe. Pod vedením Putina Rusko realizuje mierovú zahraničnú a obranu politiku.

Ste za odluku cirkvi od štátu?

Túto otázku nie je možne riešiť bez predchádzajúcej komunikácie so všetkými cirkvami. V tomto smere je potrebné zistiť väčšinovú mienku obyvateľstva. Musí sa pritom myslieť na menšie cirkvi, aby sme ich touto odlukou neohrozili existenčne. V tejto spojitosti obe strany – štát i cirkvi – by museli súhlasiť. Je potrebné tiež doriešiť otázku prevádzky sociálnych služieb. V neposlednom rade pri dnešných už zjavných snahách architektov svetového poriadku organizovať moslimskú migráciu do Európy, nemožno si nevšímať, resp. nebrať do úvahy aj tento ich plán.

Súhlasili by ste s uzákonením práv homosexuálov vytvárať partnerské zväzky?

Nemáme problém s homosexuálmi, ktorí sú súčasťou každej spoločnosti. Máme problém s tým, že pod rúškom ľudských práv sa určitá skupina ľudí snaží rozširovať priestor pre nevhodnú výchovu a adopciu detí, vrátane homosexuálov a pedofilov. Je smutne známym faktom, že tieto iniciatívy a komunity sú často aj priestorom, kde sa organizujú aj osoby s rôznymi úchylkami a deviáciami – ako ukázali viaceré prípady zo zahraničia. Výsledkom ich pôsobenia nie je nič pozitívne pre deti. Naopak, dôsledkom toho je chaos vo vzťahoch, v krehkom vývoji dieťaťa v oblasti jeho identity a sexuálnej orientácie a rozvrat formátu normálnej rodiny. Takéto nenormálnosti Slovensko rozhodne nepotrebuje. Ide o nadpráva, ktoré sú neprirodzené. Strana Vlasť považuje v tomto predvolebnom období za kľúčové, aby relevantné politické subjekty jasne deklarovali svoje hodnoty a programové priority, ktoré chcú v budúcom volebnom období presadzovať. Je to dôležité najmä preto, že ultraliberálne, ale aj ďalšie morálne flexibilné strany dnes – v záujme dostať sa za každú cenu do parlamentu – cielene zahmlievajú, o čo im v skutočnosti ide, čomu veria a čo naozaj chcú presadzovať. Dobrým príkladom je KDH, presnejšie falošný kresťan Hlina, ktorý rezignoval na presadzovanie normálnych hodnôt a v súvislosti s podpisom dohody o predvolebnej spolupráci s nenormálnymi stranami PS/Spolu povedal: „Nerozdúchavajme tu nejaký zápas LGBTI, potraty a neviem čo, lebo nikoho to nebude zaujímať.“ Naopak pán Hlina. Nás – všetkých normálnych Slovákov to zaujíma. V záujme ultraliberálnej a hodnotovo nespojiteľnej koalície, aká sa tu formuje stranami PS/Spolu, KDH, prípadne SaS či Za ľudí, sa o základných a hodnotových témach, akou je aj ochrana normálnej rodiny naopak pre istotu nehovorí.

Ako vnímate slovenské školstvo a zdravotníctvo? Vidíte priestor na zmenu? (napr. nízke hodnotenie žiakov v systéme PISA či plesne v nemocniciach)

Jednou z priorít strany Vlasť je okrem koncepčných zmien, je zníženie podielu predčasných úmrtí na preventabilné a liečiteľné choroby. Štatistiky OECD sú alarmujúce. Kým vo Francúzsku zbytočne zomrie 60 ľudí na každých 100 000 obyvateľov, v Českej republike je to 125 ľudí - no na Slovensku je to až 188 ľudí v prepočte na 100 000 obyvateľov! Po 65. roku života na Slovensku žijeme najkratší »zdravý život«spomedzi obyvateľov krajín OECD. Ročne na Slovensku zomiera až 11 000 ľudí celkom zbytočne! Viete prečo je to tak? Lebo naše zdravotníctvo sa stalo eldorádo pre zlodejov a podvodníkov a politická kasta na tom iba profituje. Spomeňme miliónové kauzy ako predražené CT-čka či teta Anka. Túto politickú kastu nezaujíma občan a jeho zdravie, ide jej len a len o zlodejinu. Oni si z nakradnutých peňazí zaplatia liečbu v zahraničí a kúpia drahé lieky a my, obyčajní ľudia, aby sme sa báli ísť k lekárovi... Toto musíme zastaviť. Za kradnutie a korupciu v zdravotníctve musia padať tvrdé tresty a systém musíme nastaviť tak, aby slúžil všetkým, nielen bohatým. V školstve platí to isté – keby sa nekradlo, v systéme je dosť peňazí aj na platy učiteľov, aj na skvalitnenie škôl. SNS je tá politická strana, ktorá znefunkčnila slovenskú armádu, nakúpila predražené americké stíhačky a zdevastovala slovenskú vedu a školstvo cez prideľovanie eurofondov svojím firmám. Je to tá strana, ktorej klesajú preferencie, zatiaľ čo Vlasti stúpajú.

Aký máte názor na sprísnenie potratov?

Treba vychádzať v tejto spojitosti s ústavnej úpravy, ktorá hovorí o ochrane života už po počatí. Spoločnosť a štát by však vytvoriť také podmienky, aby sme umožnili všetkým, hoci aj slobodným matkám dôstojne žiť. Našou prioritou je však podpora rodiny – a to nielen v sociálne a ekonomickej, ale rovnako aj duchovnej oblasti.

Ako podľa vás vražda novinára Jána Kuciaka zasiahla politické dianie v krajine?

Fatálne. Udalosti posledných dní naznačujú, že na Slovensku sa zrejme diala a stále deje korupcia v justícii, aká nemá obdobu. Zverejnené informácie ukazujú, že trestná činnosť sa stala na najvyšších stupňoch moci, teraz je dôležité ju zdokumentovať a páchateľom ju dokázať. Taký je zákon. Medializované informácie okolo sudkyne a bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej a bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku a mnohých ďalších sudcov, prokurátorov a politikov, sú strašnou indíciou, že slovenský justičný systém je v rozklade, je nefunkčný a prestáva existovať. Akú má dnes normálny človek istotu, že keď príde do kontaktu s celým justičným systémom, dovolá sa spravodlivosti a práva a že zákony budú platiť pre každého a nie iba pre toho, kto korupčne podplatí politika, policajta, prokurátora alebo sudcu? Ja viem, že mnohí nie sú moji fanúšikovania. Ale ani moji najzarytejší oponenti nikdy nespochybňovali, že som dobrý sudca. Nebojím sa povedať, že jeden z najlepších na Slovensku. Z vysokých ústavných činiteľov som jediný, ktorý nemá nič spoločné s Kočnerom. To spolu s mojimi 40 ročnými skúsenosťami znamená, že viem, čo treba urobiť, aby sme odpolitizovali našu justíciu a vrátili jej dôveru a funkčnosť. Na rozdiel od iných strán sme zverejnili 6 konkrétnych krokov, ako to urobiť. Len nulová tolerancia politiky v slovenskej justícii zabráni tomu, čo sa na Slovensku deje. Pre všetkých, ktorých šikanuje štát a sú stratení v tom, ako sa môžu brániť, ponúka strana Vlasť bezplatnú právnu pomoc.

Ako sa politicky staviate ku klimatickým zmenám?

Životné prostredie je nesmierne dôležitá téma. Netýka sa len životného prostredia, ale aj dôsledkov, ktoré prináša. Čo sa týka ekologickej politiky, sme za prijímanie takých zákonov, ktoré budú príčiny naozaj riešiť, nielen ich maskovať. Typickým príkladom je politika EÚ v oblasti áut – emisné normy nútia výrobcov zaraďovať do portfólia čoraz väčší podiel hybridov a elektrických áut, hoci nezohľadňuje sa pritom ich celkový dopad ekológiu – ťažba lítia, výroba elektriky, zvýšené opotrebenie ciest a pod. Potlačili sme napríklad diessle, ktoré sú dnes podľa odborníkov najmenej škodlivé, čo sa týka emisií. Preto chceme presadzovať aj v ekológii zdravý rozum, nie módne populistické riešenia. Klimatické zmeny majú však aj iné politické dopady – napríklad čoraz viac imigrantov v Európe. Riešenie je pomáhať im v domovských krajinách, nie v prostredí, ktoré je im cudzie kultúrne i nábožensky.

Ste za to, aby sa na Slovensku znižovali dane?

Určite áno, ale progresívnym spôsobom. Teda malí živnostníci, menšie firmy nech platia menšie dane, naopak veľké, bohaté firmy by mali platiť viac ako doteraz – oni totiž často neplatia takmer vôbec nič... Takže navrhujeme zavedenie progresívnej dane, ktorá zdaní viac bohatých.

Ste za zvýšenie dôchodkového veku?

Určite nie. Náš sociálny systém, ale i pracovné nasadenie a kvalita života, či zdravotníctva sa nedá porovnávať s vyspelými západnými krajinami, preto nemôžeme kopírovať tieto normy na Slovensku. Naopak, Slováci si zaslúžia, aby nemuseli v staršom veku pracovať a štát sa musí postarať o ich dôstojný život a vrátiť týmto ľuďom to, čo oni za tie roky odovzdali štátu.

Aký mate názor trestnoprávnu zodpovednosť politikov?

Je to jedna z našich priorít. Politici a funkcionári štátu musia za svoje rozhodnutia ručiť celým svojím majetkom. Údajne na nič nie sú peniaze. Údajne preto zbytočne zomierajú ľudia, ktorých bolo možné vyliečiť. Údajne nie sú peniaze na dôstojné dôchodky a ekonomicko-inovačný rozvoj. Kvôli nedostatku peňazí vraj nemáme kvalitné školstvo. Ale prečo nie sú peniaze? Lebo si ich rozkradla politická kasta. Tak si ohli zákony, tak si ich prispôsobili pre seba, že oni majú všetky peniaze, ale ľudia nemajú nič. Pri každých voľbách ľuďom sľubujú, ale v skutočnosti len kradnú. A tomu urobíme koniec. A preto: politici a funkcionári štátu musia za svoje rozhodnutia ručiť celým svojím majetkom. Si skorumpovaný, rozhoduješ tak, že poškodzuješ štát a teda trpia tu ľudia a celá naša vlasť, ale ty si žiješ ako prasa v žite? Prídeš o celý svoj majetok, ktorý si si nakradol. Musíme im siahnuť na ich majetky, pozemky a domy tu na Slovensku aj v zahraničí, na ich kontá v daňových rajoch.