VOĽBY 2020 Nové čísla: Prieskum odhalil, aký najlepší výsledok môžu strany dosiahnuť

O prieskum agentúry FOCUS sa podelila koalícia PS/Spolu na sociálnej sieti. Celkový potenciál strán bol vypočítaný zo súčtu prvej a druhej voľby respondentov.

Z výsledkov je evidentné, že vládny Smer má výkon 22,7 percenta. Ako svoju druhú voľbu ho uvádzali štyri percentá respondentov. Po ňom je na druhej pozícii ĽSNS s potenciálom 18,2 percenta, no tu sa situácia viac-menej rovná ďalším dvom nasledujúcim stranám, ktorými sú Za ľudí (17,7) a PS/Spolu (17,5). Ide teda o tri subjekty na takmer rovnakej úrovni potenciálu.

Volebný potenciál strán (celková možná sila subjektu):

Za nimi sa nachádzajú s miernym poklesom hnutia Sme rodina (14,3), OĽaNO (13,2), SNS (12,1), SaS (10,2), KDH (8,3), strana Vlasť (7,2), Dobrá Voľba (6,5), Most-Híd (6,1) a MKO-MKS (5,3). Je zaujímavosťou, že hnutie Sme rodina sa ocitlo ako druhá voľba pre viac ako sedem percent potenciálnych voličov. Najvyššie v prípade druhej voľby je však Kiskova strana Za ľudí.

Prvá voľba:

Medzi vysokými percentami druhej voľby sú strany ako SNS (7 percent) či Harabinova Vlasť (4,9 percent). Rovnako vysoko je koalícia PS/Spolu (7 percent), ktorá musí získať aspoň tento percentuálny výsledok, ak chce pomýšľať na mandáty v parlamente, keďže do volieb ide ako koalícia.

Druhá voľba:

Naproti tomu veľmi nízky počet voličov v druhej voľbe dosiahli hnutia ako MKO-MKS (1,6), Smer (4,0) či KDH (2,3 percenta).

V prieskume padla otázka: "Komu by ste dali svoj hlas, ak by sa parlamentné voľby konali tento týždeň? Ak by ste dnes mali vo voľbách dva hlasy, ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj druhý hlas?" Čísla zbierala agentúra Focus v období od 10. do 14. januára 2020. Výberovú vzorku predstavovalo 1010 respondentov.