Dojímavý status brata Jána Kuciaka pred pojednávaním o vražde: "Už zajtra sa začne boj s čistým zlom"

Píše v ňom, že už zajtra sa začne boj s čistým zlom. Nedokáže dobre popísať, čo sa v oboch rodinách odohráva. Sú len jednoduchí ľudia z dedín a nikdy sa o nič nesúdili.

„Proti nám stojí skupina, ktorá nemala žiadne morálne zábrany kradnúť, vyhrážať sa, zarábať vraždami. Pomáhali im policajti, ktorí nevyšetrovali či lustrovali, sudcovia, ktorí podľa vôle mocných vynášali rozsudky, právnici, korí im vo zverstvách pomáhajú, politici, ktorí ich kryli a robili s nimi biznis. Spravodlivosť sa musela skláňať pred láskou k moci a peniazom. Toto všetko viedlo k tomu, že sa rozhodli vraždiť. Zastreliť mi brata a švagrinú, aby už o ich svinstvách nepísal,“ píše Jozef Kuciak.

Obe rodiny sú rozhodnuté Maťku a Janka si nedať a nie sú samy. Jozef nevie, ako zvládnu posadiť sa na lavicu svedkov, je to veľmi psychicky náročné a ešte k tomu v miestnosti s vrahmi. Prosí novinárov, aby sa k rodičom správali ohľaduplne a nenásobili im stres. „Veľa z novinárov je už našimi kamarátmi a tým, že sa novinári aj ľudia zaujímali, nezostali sme sami a máme nádej v spravodlivosť aj v súboji s mocou peňazí. Je to o nás všetkých. Budeme bojovať. Z celého srdca ďakujeme za podporu. Strašne nám chýbajú, už nedovoľme, aby sa to ešte niekedy niekomu stalo,“ uzatvára brat Jána Kuciaka svoje posolstvo.