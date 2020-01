Schyľuje sa k zvratu! Prvé vyhliadky meteorológov, kedy bude snežiť aj v nižších polohách

BRATISLAVA – Na našom území aktuálne zažívame veľmi suché počasie. V nižších polohách je snehu málo, pričom jeho vyšší deficit je vidieť v oblasti hôr. Bez umelého snehu by sa takmer nikde nelyžovalo. Natíska sa preto otázka, kedy bude snežiť. Podľa vyhliadok našich meteorológov sa počasie začne meniť až v priebehu nasledujúceho týždňa.

Pondelok v znamení výstrah

Dnes bude do našej oblasti od juhu aj naďalej zasahovať tlaková výš. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na -1 až 4 stupne, v stredných polohách a ojedinele aj v nižších polohách sa bude pohybovať do 6 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m sa vyšplhá na okolo 1 stupeň. Fúkať bude prevažne slabý vietor.

Zdroj: Predpovede.sk

Do desiatej hodiny rannej platila pre celé územie prvostupňová výstraha pred hmlou. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ pripomenul Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Zdroj: SHMÚ

Bol vydaný aj prvý výstražný stupeň pred poľadovicou. Tá okresy Revúca, Gelnica, Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou potrápi do utorka šiestej večer.

Zdroj: SHMÚ

„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia..). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varoval hydrometeorologický ústav.

Sneženie sa očakáva v závere januára

Na Slovensku panuje stabilné a suchšie počasie. Výraznejšie zrážky nás podľa meteorologického portálu iMeteo.sk nečakajú ani tento týždeň. „Počasie bude pod vplyvom rozsiahlej tlakovej výše, ktorá sa rozprestiera nad východnou Európou. Táto tlaková výš bude mať dominantný vplyv na počasie u nás počas celého týždňa. Súčasne k nám bude po jej zadnej strane prúdiť teplejší vzduch od juhovýchodu a počas dňa budú denné teploty stúpať nad bod mrazu. Mrznúť by malo len počas noci,“ ozrejmili odborníci. Ich vyhliadky avizujú, že zrážky dorazia až v poslednej januárovej dekáde. „Očakáva sa, že k nám začne prúdiť chladnejší vzduch od severu až severovýchodu a prísť by mali aj snehové zrážky do nižších polôh,“ dodali.

Utorok

Po zadnej strane oblasti vysokého tlaku vzduchu, ktorý bude zasahovať do strednej Európy od juhovýchodu, k nám bude pokračovať prílev teplého vzduchu od juhozápadu.

Bude oblačno až zamračené s nízkou oblačnosťou a hmlisto. Na horách a len ojedinele v nižších polohách bude polojasno. Ojedinele, najmä na východe, sa vyskytnú slabé zrážky, aj mrznúce s tvorbou poľadovice.

Zdroj: Predpovede.sk

Do rána sa ochladí na 0 až -5 stupňov, len ojedinele bude chladnejšie. V priebehu dňa sa oteplí na -1 až +4 stupne, v horských oblastiach môže byť aj teplejšie. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), no v noci a v Banskobystrickom kraji bude aj cez deň slabý vietor.

Streda

Medzi tlakovou výšou nad juhovýchodnou Európou a rozsiahlou oblasťou nízkeho tlaku vzduchu nad severnou a západnou Európou bude pokračovať do našej oblasti prílev teplého vzduchu od juhozápadu.

Počasie sa veľmi nezmení. Taktiež bude oblačné až zamračené, v noci a dopoludnia sa bude miestami tvoriť hmla. Popoludní sa postupne oblačnosť miestami zmenší.

Zdroj: Predpovede.sk

Najnižšia nočná teplota poklesne na 0 až -5 stupňov, len ojedinele bude chladnejšie. Cez deň sa teplota vyšplhá na 3 až 8 stupňov, pri hmle alebo nízkej oblačnosti na okolo 1 stupeň. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou až 8 m/s (5 až 30 km/h).

Štvrtok

Od východu sa rozšíri do našej oblasti výbežok tlakovej výše.

Zdroj: Predpovede.sk

Obloha bude jasná až polojasná, miestami sa objaví hmla alebo bude zamračené s nízkou oblačnosťou. Najnižšia nočná teplota klesne na 1 až -5 stupňov. Najvyššia denná teplota dosiahne 2 až 7 stupňov, pri hmle bude o čosi chladnejšie.

Piatok

Od východu bude do našej oblasti zasahovať okraj tlakovej výše nad Bieloruskom a Ukrajinou.

Zdroj: Predpovede.sk

Rátajte s polojasným až oblačným počasím. Ojedinele sa bude tvoriť hmla alebo nízka oblačnosť. Do rána sa ochladí na 0 až -6 stupňov. Cez deň sa oteplí na 2 až 8 stupňov.