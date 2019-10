Mária (92) sa jedným podpisom pripravila o bývanie: FOTO Dojímavé slová dcéry

Mária si mala v liste od vlastníka objektu prečítať, že budovu v Malackách ide zrekonštruovať. Podľa stavebného povolenia chcel opraviť strechu, vymeniť okná a vnútorné maľovky. Starenka sa tak mala do piatka (25.10.) vysťahovať. Ak by tak nespravila, všetky jej veci mali skončiť na najbližšom stredisku komunálneho odpadu. O prípade informovala televízia JOJ.

Na snímke Mária (92). Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Starší článok: Mária (92) si prečítala najhorší list v živote: FOTO Náhle vysťahovanie z bytu! Skončí na ulici?

Chvalabohu, nakoniec všetko dobre dopadlo. „V piatok bol, našťastie, pokoj, nikto sa neohlásil, všetko bolo v kľude, v pohode,“ povedala Máriina dcéra. Ako uviedol advokát poškodenej Ľuboslav Linder, po medializácii prípadu ho doposiaľ nekontaktoval ani vlastník nehnuteľnosti, ani jeho právny zástupca. „Pre mňa by bolo najprijateľnejšie, keby tá maminka tu mohla dožiť. Tie nervy, keď by ona videla, že sa balíme, že my odtiaľto odchádzame, no ja myslím, že by to neprežila,“ dodala ženina dcéra.

Na snímke Máriina dcéra. Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Mária má viacero zdravotných problémov

Žena je už 36 rokov vdova. Doopatrovala svoju mamu aj brata. Teraz je odkázaná na opateru svojej dcéry. Okrem toho, že trpí Alzheimerovou chorobou a hrozí jej oslepnutie, má aj iné zdravotné ťažkosti. „Nepočuje, má s nohami problémy, má vodu na pľúcach, nevládze dýchať, nevládze chodiť, všetko ju bolí, jak taký starý človek,“ vysvetlila dcéra. „Mám takú opatrovníčku výbornú, ani mňa nebije,“ smeje sa starenka. „Ona ani mňa niekedy nepozná. Niekedy povie, že som jej mama, alebo že som nejaká pani, ktorá sa o ňu stará,“ povedala o Márii dcéra.

Tá si myslí, že jej mama by mala mať právo dožiť bungalove. Správa katastra v Malackách však túto záležitosť neeviduje. „Ja som bola na katastri osobne, a hľadali, hľadali, ale nemohli nič nájsť. Na tomto mieste našli prázdne miesto. Akoby tu nič nebolo,“ priznala dcéra.

Na snímke Mária (92). Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Keď zlyhá komunikácia s protistanou

Ďalším kameňom úrazu v tomto prípade bola i údajná nekomunikácia s protistranou. „Nikto nedal takúto informáciu, že by pani tam bývala, ani to, že by pani trpela nejakou chorobou, absolútne nič. Nikto nedal nikomu žiadne informácie, že zmluva nájomná je neplatná. Ja som bol prekvapený z toho správania tejto protistrany, že mohla už dávno, keď dostala výpoveď, mohla na to reagovať, neviem, na čo čakala,“ vysvetlil advokát protistrany Pavel Polakovič.

Dcéra babičky ale hovorí, že od terajšieho majiteľa nijaký list nedostali. „Ja som tu 10 rokov, za ten čas nikto neprejavil záujem, ako sa maminka má, či žije, či tu býva, nič. Naozaj nič, ani teda listom, ani nijak inak,“ doložila dcéra.