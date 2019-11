FOTO Zrútila sa strecha obytného domu: V meste pretrváva mimoriadna situácia

Mužom samospráva zabezpečila provizórne stany. "Jeden sme rozložili, mohli dostať ležadlá a spacáky, to však nikto z nich nevyužil. Paradoxom tiež je, že niektoré deti ani neprišli do školy, kde mohli byť cez deň v teple a majú tam aj stravu. Všetku ťarchu nechávajú na meste, pýtajú od nás pomoc, ale sami neurobia nič,“ uviedla na margo aktuálnej situácie Rušinová. Nie všetci však čakajú na ulici na pomoc mesta, niektorí z nich odišli k príbuzným či známym a snažia sa situáciu vyriešiť sami.

Zdroj: FOTO TASR – František Iván

Primátorka zároveň upozornila, že svoje bývanie si títo ľudia zničili sami. Strecha totiž spadla zrejme v dôsledku toho, že boli pod ňou rozobraté krokvy – tiahla, ktoré ju držali pohromade. K situácii podľa nej prispela aj zanedbaná údržba stavby a jej devastácia obyvateľmi. „V rámci mimoriadnej situácie sme v tejto jednej radovej zástavbe dali urobiť statický posudok, ktorý povie, v akom stave tá stavba je, a či je ešte vôbec obývateľná. Ešte však zatiaľ nie je hotový. Predpokladám, že v podobnom stave sú aj ostatné obydlia na Hornádskej ulici, ale to už je vec, ktorú si musia vyriešiť ich majitelia, to nie je záležitosť mesta. My ich vyzveme, aby si svoje rodinné domy zabezpečili v súlade so stavebným zákonom,“ dodáva Rušinová.

Zdroj: FOTO TASR – František Iván

Podľa nej zatiaľ nie je jasné, ako dlho budú môcť byť obyvatelia z narušenej stavby umiestnení v komunitnom centre. To totiž prioritne slúži na iné účely ako na bývanie. V spolupráci s miestnym úradom práce zabezpečili pre zhruba 80 ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou, humanitárnu pomoc v podobe základných potravín. Mesto tiež aktívne spolupracuje s Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi a Slovenským Červeným krížom.