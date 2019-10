Obžaloba odhalila Kočnerovu slabinu a šokujúce detaily: Plán popravy novinára a závislosť vlasatej potvory

BRATISLAVA - Aj napriek tomu, že Marian Kočner patril k vplyvným podnikateľom, a kedysi si možno sám myslel, že si môže dovoliť čokoľvek, ukázalo sa, že aj on má Achillovu pätu. Je ňou jeho mobilný telefón. Ten sa zaradil medzi kľúčové dôkazy vo viacerých prípadoch. Nielen pre správy, ktoré posielal cez aplikáciu Threema.

Obžaloba vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je už na súde. Má 93 strán. Približuje hlavné dôkazy, ktoré rozhodne nehrajú do karát Marianovi Kočnerovi. Naopak, označujú ho ako organizátora chladnokrvnej popravy. Spis má k dispozícii Denník N, opisuje prácu polície, ktorá len nedávno prípad uzavrela a posunula na súd.

Marian Kočner Zdroj: Globs.k/Peter Korček

O vine Kočnera hovorí viacero skutočností. Jeho slabinou sa paradoxne stalo to, čo vlastní snáď každý z nás - mobilný telefón. Vďaka nemu dokázali vyšetrovatelia nahliadnuť do jeho komunikácií, ale tiež zmapovať, kde sa pohyboval a s kým sa stretával. Dokonca aj to, kedy si vybral krvavé peniaze za objednávku vraždy. Tie potom sprostredkovateľka Alena Zsuzsová odovzdala vykonávateľom popravy.

Informácia, že si mal Kočner objednať sledovanie novinára Kuciaka aj jeho ďalších kolegov z fachu nepatrí k tým novým. Pre verejnosť je už známe, že si mal najať Petra Tótha. Jemu zas slúžili bývalí pracovníci zo štátnej služby. Vyhotovovali napríklad snímky Kuciaka. Práve vďaka mobilu ale polícia zachytila aj priamu objednávku Kočnera Tóthovi na sledovanie. "Ján Kuciak, Veľká Mača 558, Galanta," adresoval mu stručne.

Peter Tóth Zdroj: Jan Zemiar

Kočner síce tvrdil, že záznamy o novinároch, ktoré u neho našli pri domovej prehliadke, mali slúžiť na ich zdiskreditovanie na jeho webe - Na pranieri, proti nemu ale svedčia ďalšie skutočnosti. Ako napríklad to, že rovnaké fotografie Kuciaka sa našli aj v mobile Aleny Zsuzsovej. Tá tvrdí, že ich predtým nevidela.

Zoltán Andruskó, ktorému Zsuzsová popravu zadala, a Miroslav Marček, ktorý mal stlačiť spúšť, ale vypovedali, že snímky im pred vraždou ukázala. Oni si ich odfotili na svoje mobily.

Kočnerovi sa teda vypomstila komunikácia s už spomínanou Zsuzsovou. Podozrivá je najmä jej časť pred vraždou Kuciaka, tesne po nej a po tom, ako sa o tom dozvedela verejnosť a médiá. Prokurátor ale do podrobností v obžalobe nezachádza, informácie chce použiť na súde.

Zmena plánov popravy a hnev Zsuzsovej

Vďaka mobilom si mohla polícia posvietiť aj na stretnutia tejto dvojice, či stretnutia s ďalšími obžalovanými. Andruskó napríklad vypovedal, že na druhý deň po vražde Kuciaka sa stretol so Zsuzsovou. Tá bola na neho nahnevaná, keďže sa dozvedela, že plány sa neuskutočnili tak, ako mali.

Andruskó tvrdí, že Kuciaka mali pôvodne uniesť. Zabili ho ale v dome vo Veľkej Mači, rovnako ako jeho snúbenicu. Tá bola pravdepodobne v zlom čase na zlom mieste. Fakt, že o prípad sa zaujímali médiá aj verejnosť, navyše prispel k tomu, že vykonávatelia žiadali viac peňazí.

Telá dvojice našli v ich dome vo Veľkej Mači. Zdroj: Jan Zemiar

Polícii sa podarilo zadokumentovať aj podnikateľove návštevy v banke. Z bezpečnostnej schránky vyberal peniaze. Zachytili ho pritom aj kamery, a to 27. februára. Do seba pri tom zapadá časový sled týchto udalostí s komunikáciami cez mobilné telefóny, kde sa neraz dohadoval so Zsuzsovou na krátkych stretnutiach. Počas nich jej odovzdal aj hotovosť.

Závisloť vlasatej potvory

Vyšetrovanie smeruje aj k tomu, že nie je možné, aby si vraždu objednala Zsuzsová. Žena, ktorej prischla aj nevkusná prezývka "vlasatá potvora", mala byť totiž od Kočnera závislá, a to psychicky aj finančne.

Zdroj: Jan Zemiar

Podnikateľ jej platil všetko. Nepracovala 16 rokov, no mala luxusný mercedes, chodila na dovolenky, prispieval jej aj na dcéru. Keď mala panickú krízu a bála sa, že zomrie, dostala 30-tisíc eur. Pri domovej prehliadke u nej polícia našla 23-tisíc eur. Samotná obžalovaná sa ale vyjadrila, že mu tlmočila do taliančiny a maďarčiny návrhy zmlúv.

Spis tiež odhaľuje, že Zsuzsová brala roky antidepresíva. Lekársky posudok ukázal, že jej osobnosť sa prejavuje prehnanými prejavmi emócií, sebadramatizáciou a teatrálnosťou, egocentrizmom, neprimeranou koketériou či nadmernou pozornosťou venovanou vlastnému vzhľadu.

Mravčia práca

Polícia pri vyšetrovaní myslela aj na bankovky. Okrem Zsuzsovej peniaze našli aj u Tomáša Szabóa. Hľadali na nich stopy DNA, ktoré napokon tiež poslúžia ako dôkazy v ostrosledovanom prípade. Nezabudlo sa ani na vypočutie zamestnancov golfového areálu Welten Báč, kde sa Kočner a Zsuzsová často stretávali.

Kočner síce všetko poprel, na podozrenia polície ale nemá vysvetlenie. Naďalej tvrdí, že si vraždu neobjednal. Popritom namieta na postupy polície a tlak médií.