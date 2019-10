Mária (92) si prečítala najhorší list v živote: FOTO Náhle vysťahovanie z bytu! Skončí na ulici?

MALACKY - Pani Mária má 92 rokov. V byte v Malackách býva 60 rokov. Súčasný vlastník objektu jej poslal list, v ktorom sa píše, že budovu ide zrekonštruovať. Pre starenku to znamená, že do piatka sa musí vysťahovať. Pokiaľ tak neurobí, všetky jej veci budú odovzdané na najbližšie stredisko komunálneho odpadu.

Za vzniknutú situáciu môže nájomná zmluva, ktorú babička trpiaca Alzheimerom podpísala. Do piatka sa tak musí pobrať niekam inam. „A pokiaľ nie, tak prídu ľudia, resp. tam nastúpi firma, ktorá začne s rekonštrukciou toho priestoru. Oni ju nevyzvali tak, že vypratajte, ale opustite tú budovu z bezpečnostného hľadiska, lebo pri tej rekonštrukcii môže prísť k jej zraneniu,“ objasnil Ľuboslav Linder, Máriin advokát.

Podľa stavebného povolenia chce firma opraviť strechu, vymeniť okná a vnútorné maľovky. V prípade, že starenkin byt nebude do piatka vyprataný, budú všetky jej veci odovzdané na najbližšie stredisko komunálneho odpadu.

Celý prípad komplikuje fakt, že seniorka už dlhšie trpí Alzheimerovou chorobou. Mária navyše nemá papier o tom, že jej súčasný zdravotný stav nedovoľuje spôsobilosť na právne úkony. „Ja viem, že on na to má právo, že je to jeho, len trochu takej ľudskosti voči maminke. Vidím sama ako chátra, ako schádza, čo prešla pred týždňom, už nevládze, aby mal trošku súcit a aby ju tu nechal dožiť,“ odkázala ženina dcéra.

Jej matka totiž podpísala nájomnú zmluvu, ktorá môže za súčasnú situáciu. A na podpis novej zmluvy v poradí už štvrtého vlastníka objektu nemala byť podľa advokáta právne spôsobilá. „Tak čo mala robiť? Už bola v takom stave, že ona ani nevedela, čo vlastne podpisuje,“ dodala jej dcéra. „Chceme to riešiť dohodou, nie nejakým vypratávaním,“ uviedol Pavel Polakovič, advokát majiteľa budovy.

Máriina dcéra svoju mamu odmieta dať do starobinca, no bývať s ňou nemôže. „Teraz u nás býva dcéra s dieťaťom, takže to je bezpredmetné. A ja by som ju ani do domova nedala, dochovala ako babku moju, brata dochovala, a ja by som si to nevzala na svedomie, lebo si myslím, že v tom domove, tam by týždeň nevydržala, to proste na mňa je strašne nafixovaná,“ vysvetlila dcéra.

„My nejdeme robiť žiadnu nezákonnú činnosť a my budeme robiť všetko na základe dohody a všetko v súlade so zákonom. Nič viac, nič menej,“ podotkol Polakovič.

O prípade informovala televízia JOJ.