Právnik o Jankovskej a ďalších sudcoch z THREEMY: Nikto nie je povinný sám seba usvedčovať

BRATISLAVA – Vystúpenie Moniky Jankovskej a ďalších sudcov z údajnej komunikácie Mariana Kočnera na Súdnej rade môže narušiť právnu zásadu, podľa ktorej nikto nie je povinný sám seba usvedčovať. Na pondelkovom (30. 9.) zasadnutí Súdnej rady SR to povedal člen Súdnej rady a advokát Ján Havlát.

„Som zásadne proti tomu, aby sme tieto osoby volali sem na Súdnu radu, pustili nahrávanie a čokoľvek sa ich pýtali,“ uviedol Havlát s tým, že by to mohlo porušiť právnu zásadu. „Nikto nie je povinný sám seba usvedčovať,“ uviedol advokát s tým, že ide o zásadu z čias rímskeho práva. Dodal, že keby je v pozícii ktorejkoľvek z týchto osôb a mal by byť jednej obhajcom, tak jej zakáže hovoriť. Zasadnutia Súdnej rady SR sú verejné a nahrávajú sa na zvukový záznam.

Havlát kvituje zriadenie päťčlennej komisie, ktorej je zároveň členom. Komisia tvorená z členov Súdnej rady si dala za cieľ zisťovať viac informácií o tomto konkrétnom prípade. Tá by sa podľa neho mohla sudcov aspoň dopytovať, či boli vo veci vôbec vypočutí, vzhľadom na to, že informácie, ktoré zverejnila polícia, hovoria iba o zabavení telefónov.

Viacero členov Súdnej rady sa na svojom zasadnutí taktiež zhodlo, že pri podobnej absencii informácií zo strany orgánov činných v trestnom konaní je problémom zadefinovať samotný skutok, ktorého sa mali sudcovia dopustiť. Je to vzhľadom na to, že Súdna rada nemôže operovať na základe medializovaných informácií.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Z dopytovania Generálnej prokuratúry SR sa predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková dozvedela iba, že NAKA začala trestné stíhanie pre trestné činy prijímania úplatku, zneužitia právomoci verejného činiteľa, zasahovania do nezávislosti súdu a za podplácanie. „Pretože sa nevedie trestné stíhanie voči žiadnej osobe, teda ani voči žiadnemu sudcovi, z uvedeného dôvodu vám nemôžem poskytnúť požadované informácie,“ odpovedal predsedníčke špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.

Z údajnej komunikácie medzi Marianom Kočnerom a Monikou Jankovskou, ktorú opisuje Denník N, vyplýva, že mali spoločne ovplyvňovať sudcov, ktorí rozhodovali v kauzách zmeniek TV Markíza, kým boli iba civilným sporom. Civilné konanie o zmenkách bolo prerušené po tom, ako boli Marian Kočner a Pavol Rusko obžalovaní z ich falšovania a marenia spravodlivosti. Jankovská autenticitu tejto komunikácie odmieta.