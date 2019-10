Kočnerova THREEMA odhalila klamstvo Jankovskej: Keď mi na to novinári prídu, som v p*či!

Z komunikácie medzi Marianom Kočnerom a Monikou Jankovskou, ktorú zverejnil Denník N, vyplýva, že mali spoločne ovplyvňovať sudcov, ktorí rozhodovali v kauzách zmeniek TV Markíza, kým boli iba civilným sporom. Civilné konanie o zmenkách bolo prerušené po tom, ako boli Kočner a Pavol Rusko obžalovaní z ich falšovania a marenia spravodlivosti. Jankovská autenticitu tejto komunikácie odmieta.

Klamstvá o Bžánovi

Bývalý manžel Moniky Jankovskej, gynekológ Tibor Jankovský, zverejnil na sociálnej sieti fotografiu, na ktorej leží na lehátku. Podľa denníka SME ide o vilu advokáta Radomíra Bžána v Chorvátsku. Denník sa Jankovskej na návštevu pýtal aj v rozhovore z marca 2018, Aj toto však bývalá štátna tajomníčka poprela.

Zdroj: FB/Tibor Jankovský

„No tak to určite nie. Môžete mi tú fotografiu ukázať? V Lukove sme boli, ale iba po ceste niekam, myslím, že do Dubrovníka. Určite to nie je vo vile pána Bžána. Absolútne to popieram, u pána Bžána sme neboli a určite nie v Chorvátsku. Je to absolútny nezmysel,“ povedala novinárom Jankovská. Rovnako, ako na poslednej tlačovke, na ktorej oznámila svoj odchod z funkcie štátnej tajomníčky a návrat do sudcovského talára, hovorila o bezprecedentnom útoku na jej osobu zo strany novinárov.

Z komunikácie zo šifrovanej aplikácie Threema, ktorú zverejnil DenníkN, vyplýva, že Jankovská o Bžánovi a návštev v jeho vile, klamala.

„Ak dokážu (a budú sa o to SILNO snažiť), že Tibor leží v Bžánovej záhrade, tak Ťa odj…ú,“ písal Kočner Jankovskej v deň, keď vyšiel rozhovor.

„Čo pôjdu fotiť to isté?“ pýtala sa ona.

„Dajú si tú robotu, pôjdu tam a nafotia to z dronu. Len ti nesmú dokázať klamstvo,“ odpovedal Kočner. „Hm, tak som v pi…,“ reagovala Jankovská.

„Pomodlime sa, aby ich to nenapadlo,“ utešoval ju ešte Kočner.

„Napadne, nie som naivná, jediná šanca, že sa to tam zmenilo,“ dúfala ešte trochu Jankovská. Kočner ju ďalej presviedča, že je hlúposť sa s novinármi vôbec rozprávať. „Treba mu tam do záhrady hodiť granát,“ navrhoval ešte Kočner a pokračoval: „Treba vymyslieť jedlú historku, ako sa tam Tibor objavil, aby sa nestalo, že Bžán povie, že si tam bola.“ Štátna tajomníčka nepredpokladala, že sa niečo také stane: „On je ch…j, ale určite nepovie o svojich návštevách. V tomto má mafiánsku česť.“

Bžán návštevu nepopiera

Zdá sa, že Jankovská sa prepočítala, pretože Bžán teraz potvrdil, že sudkyňa a jej exmanžel sa uňho vo vile zastavili na kávu a nerozumie tomu, prečo ho Jankovská zapierala.

„Veď ja nepopieram, že ju poznám. Išla z dovolenky, zastavila sa na kávu, to je všetko. Aj keby u mňa bývala, ja s tým nemám problém. Jej kamarátka u mňa bývala desať rokov, každý rok sme mali spoločné dovolenky, ale pani Jankovská nie,“ povedal pre denník Bžán.

Mala by skončiť​

Podľa predsedníčky Súdnej rady SR Lenky Praženkovej, by Jankovská mala zvážiť prerušenie funkcie sudkyne. Podľa nej by tak mala urobiť z dôvodu zachovania dôvery verejnosti v justíciu, jej nestrannosť a nezávislosť. Praženková zároveň odsúdila korupciu v slovenskej justícií.

"Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková ostro odsudzuje akékoľvek korupčné správanie, ku ktorému by došlo v slovenskom súdnictve. Korupciu sudcov považuje za absolútne neprijateľný stav, proti ktorému treba nekompromisne zasiahnuť," uvádza sa v stanovisku Súdnej rady na margo medializovanej komunikácie Jankovskej a Kočnera.

Praženková zároveň uvádza, že v prípade, že orgány činné v trestnom konaní potvrdia pravosť informácií v medializovanej komunikácii, by malo dôjsť k vzneseniu obvinenia voči konkrétnym osobám. Tento názor deklaroval vo štvrtok aj minister spravodlivosti Gábor Gál .

V prípade obvinenia môže Gál podať návrh na dočasné pozastavenie funkcie sudcu a rozhodne o ňom disciplinárny senát do desiatich dní od jeho doručenia. „Do ukončenia vyšetrovania, t. j. bez potvrdenia pravosti komunikácie, nemá predsedníčka Súdnej rady SR, právomoc vykonať akékoľvek opatrenia vo vzťahu k výkonu funkcie sudcu,“ tvrdí stanovisko Súdnej rady.